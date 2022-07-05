Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Прем'єрка Литви закликала ЄС створити механізм передачі російських активів на відновлення України

"Європейська правда"Вівторок, 5 липня 2022, 10:51

Прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте запропонувала створити юридичний механізм для конфіскації підсанкційних російських активів і передачі їх на відновлення України.

Про це вона заявила у виступі на Конференції з відновлення України у Лугано, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Я закликаю ЄС і країни поза Євросоюзом, які запровадили санкції, встановити юридичний механізм для конфіскації цих активів", - сказала Шимоніте.

Вона зазначила, що Україна презентувала свій план відновлення і тепер партнери повинні продемонструвати, що можуть перейти від дискусій до його спільної імплементації.

"Ми повинні отримати більше фінансування з власних бюджетів, або зробити спільні запозичення. Але найбільш адекватний шлях – розглянути використання російських активів, заморожених через санкції. Ми не можемо воскресити вбитих Росією людей, але ми маємо реальний шанс зробити так, щоб агресор заплатив. Тому що ці активи знаходяться в наших банках", - сказала Шимоніте.

Вона також наголосила на необхідності скласти детальний план, хто і як кожна країна та організація буде залучена до відновлення реформованої України.

"Ми маємо продовжувати нашу військову, гуманітарну і фінансову підтримку України для перемоги в цій війні швидше. Об’єм нашої двосторонньої допомоги вже перевищив 500 млн євро. Литва перерахує додаткові 10 млн євро Нацбанку для надзвичайних потреб, і ми продовжимо підтримку України до вашої і нашої перемоги. Слава Україні", - завершила вона свій виступ.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час свого онлайн-звернення до учасників конференції розповів про своє бачення відновлення зруйнованих регіонів і наголосив на потребі реформ.

Президент назвав ключові принципи відбудови, серед яких: безпека, технологічність, дотримання екологічних стандартів, застосування зелених технологій, реалізація принципів безбар’єрності, спрямованість на інтереси громад, максимальна прозорість та укорінення проєкту відбудови в реальному економічному житті України, щоб створити нові робочі місця і нові виробництва в Україні.

Європейський інвестиційний банк, кредитний підрозділ Європейського Союзу, пропонує структуру фінансування, щоб допомогти відновити Україну з інвестиціями до 100 мільярдів євро.

ЄІБ пропонує фонд, який працюватиме так само, як той, що використовувався під час пандемії COVID-19, щоб гарантувати фінансування для малих та середніх компаній. Він передбачав надання 25 мільярдів євро, що призведе до мобілізації 200 мільярдів євро.

Теми: ЄСЛитваРосія
Головне сьогодні

Українська авіація завдала ударів по опорних пунктах ворога – командування "Південь"

У Раду внесли законопроєкт про вільне пересування військовозобов'язаних по Україні

відеоЗеленський про дозволи від Генштабу: Прошу не ухвалювати без мене подібних рішень

Два міністри уряду Британії пішли у відставку на знак протесту проти дій Джонсона

На Донеччині ворог зосередився на загарбанні дороги Бахмут – Лисичанськ - зведення Генштабу

фотоПісля початку вступу Фінляндії до НАТО Росія раптово відвела свої війська від фінського кордону

Усі новини...
ЄС
Боррель: ЄС звільняється від залежності, що гальмувала рішення проти Путіна
ЄС створить платформу для повоєнної відбудови України
War speeches. Важкий тиждень для Росії: дефолт, поразка в Мадриді та на Зміїному
Останні новини
03:07
Майже в усій Україні – повітряна тривога
02:56
Українська авіація завдала ударів по опорних пунктах ворога – командування "Південь"
02:11
Блінкен не збирається проводити особисту зустріч з Лавровим на саміті G20 – Держдеп США
01:21
Шлях, який має розпочатися вже зараз – генсек ООН про відновлення України
00:21
Сумщина: росіяни гатили по 5 прикордонних громадах
23:50
Росіяни захопили в Маріуполі 2 іноземні судна – Reuters
23:49
фотоСорок тисяч євро в авосьці над Києвом: шахрай "евакуював" видурену готівку коптером
23:38
Поліція розігнала ЛГБТ-акцію в Анкарі: з 50 людей затримали не менше 30
23:14
фотоРакетний обстріл Хмельниччини: росіяни цілилися у водонапірну башту
23:02
За добу ППО відмінусувала 9 крилатих ракет ворога, а ударна авіація – 2 склади боєприпасів РФ
Усі новини...