Прем'єрка Литви закликала ЄС створити механізм передачі російських активів на відновлення України

Прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте запропонувала створити юридичний механізм для конфіскації підсанкційних російських активів і передачі їх на відновлення України.

Про це вона заявила у виступі на Конференції з відновлення України у Лугано, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Я закликаю ЄС і країни поза Євросоюзом, які запровадили санкції, встановити юридичний механізм для конфіскації цих активів", - сказала Шимоніте.

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Вона зазначила, що Україна презентувала свій план відновлення і тепер партнери повинні продемонструвати, що можуть перейти від дискусій до його спільної імплементації.

"Ми повинні отримати більше фінансування з власних бюджетів, або зробити спільні запозичення. Але найбільш адекватний шлях – розглянути використання російських активів, заморожених через санкції. Ми не можемо воскресити вбитих Росією людей, але ми маємо реальний шанс зробити так, щоб агресор заплатив. Тому що ці активи знаходяться в наших банках", - сказала Шимоніте.

Вона також наголосила на необхідності скласти детальний план, хто і як кожна країна та організація буде залучена до відновлення реформованої України.

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"Ми маємо продовжувати нашу військову, гуманітарну і фінансову підтримку України для перемоги в цій війні швидше. Об’єм нашої двосторонньої допомоги вже перевищив 500 млн євро. Литва перерахує додаткові 10 млн євро Нацбанку для надзвичайних потреб, і ми продовжимо підтримку України до вашої і нашої перемоги. Слава Україні", - завершила вона свій виступ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час свого онлайн-звернення до учасників конференції розповів про своє бачення відновлення зруйнованих регіонів і наголосив на потребі реформ.

Президент назвав ключові принципи відбудови, серед яких: безпека, технологічність, дотримання екологічних стандартів, застосування зелених технологій, реалізація принципів безбар’єрності, спрямованість на інтереси громад, максимальна прозорість та укорінення проєкту відбудови в реальному економічному житті України, щоб створити нові робочі місця і нові виробництва в Україні.

Європейський інвестиційний банк, кредитний підрозділ Європейського Союзу, пропонує структуру фінансування, щоб допомогти відновити Україну з інвестиціями до 100 мільярдів євро.

ЄІБ пропонує фонд, який працюватиме так само, як той, що використовувався під час пандемії COVID-19, щоб гарантувати фінансування для малих та середніх компаній. Він передбачав надання 25 мільярдів євро, що призведе до мобілізації 200 мільярдів євро.