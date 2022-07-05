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В Україні загинув другий доброволець із Франції

"Європейська правда"Вівторок, 5 липня 2022, 13:04

В Україні загинув ще один громадянин Франції, який воював на боці України проти російських військ.

Про це пише RTL, повідомляє "Європейська правда".

За інформацією видання, 25 червня від отриманих поранень помер 20-річний Адрієн Д. Він був поранений на Харківщині на початку червня під час обстрілу російською артилерією, під час якого загинув ще один французький боєць Вільфрід Блеріо.

Важко поранений, у комі, Адрієн Д. перебував на лікуванні в польовому госпіталі в Харківській області. Він був у складі інтернаціонального легіону, який воює в Україні разом з українськими військовими проти Росії.

Адрієн Д. – другий французький боєць, який загинув на фронті в Україні, після Вільфріда Блеріо, який загинув 1 червня і чиї похорони відбулися у Франції 30 червня.

За інформацією ЗМІ, зараз в Україні воюють близько півсотні французів.

На початку червня повідомлялося про загибель добровольців з Нідерландів, Німеччини, Франції та Австралії. 

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Теми: Франціядобровольці
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