Шойгу заявив, що війна в Україні закінчиться виконанням усіх завдань, поставлених Путіним

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу продовжує вірити, що війна в Україні завершиться повним виконанням усіх завдань, які поставив президент РФ Володимир Путін.

Джерело: "РИА Новости" та російський "Інтерфакс" із посиланням на заяву Шойгу на селекторній нараді в Міноборони РФ 5 липня

Пряма мова Шойгу: "Сьогодні для нас головні пріоритети – збереження життя та здоров'я підлеглого особового складу, виключення загрози безпеці цивільного населення. Спеціальна військова операція продовжиться до виконання завдань, поставлених верховним головнокомандувачем".

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Деталі: Він також заявив про нібито "знищення 170 іноземних найманців та співробітників ПВК за 10 днів" і що нібито "99 іноземців відмовилися від бойових дій та залишили країну".

Також, за словами Шойгу, російські сапери нібито очистили від мін понад 3700 гектарів території так званих "ДНР і ЛНР", а окупаційна влада нібито створила "два гуманітарні коридори для руху цивільних морських суден" і нібито "повністю усунула мінну небезпеку в акваторії порту Маріуполя".

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