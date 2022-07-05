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Шойгу заявив, що війна в Україні закінчиться виконанням усіх завдань, поставлених Путіним

Ірина БалачукВівторок, 5 липня 2022, 13:41
Сергій Шойгу. Фото ТАСС

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу продовжує вірити, що війна в Україні завершиться повним виконанням усіх завдань, які поставив президент РФ Володимир Путін.

Джерело: "РИА Новости" та російський "Інтерфакс" із посиланням на заяву Шойгу на селекторній нараді в Міноборони РФ 5 липня

Пряма мова Шойгу: "Сьогодні для нас головні пріоритети – збереження життя та здоров'я підлеглого особового складу, виключення загрози безпеці цивільного населення. Спеціальна військова операція продовжиться до виконання завдань, поставлених верховним головнокомандувачем".

Деталі: Він також заявив про нібито "знищення 170 іноземних найманців та співробітників ПВК за 10 днів" і що нібито "99 іноземців відмовилися від бойових дій та залишили країну".

Також, за словами Шойгу, російські сапери нібито очистили від мін понад 3700 гектарів території так званих "ДНР і ЛНР", а окупаційна влада нібито створила "два гуманітарні коридори для руху цивільних морських суден" і нібито "повністю усунула мінну небезпеку в акваторії порту Маріуполя".

Передісторія:

  • 24 лютого після 8 років гібридної війни на Донбасі Росія напала на Україну.
  • У відповідь багато країн запровадили проти Росії масштабні санкції.
  • 3 липня Міноборони РФ повідомило, що захопило Луганську область.
  • Також окуповані росіянами більша частина Донецької та Херсонської областей та частково Харківська та Запорізька області.
  • Водночас Збройним силам України вдалося вигнати окупантів із Київської, Чернігівської та Сумської областей.

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Теми: Росіявійна
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