Шойгу заявив, що війна в Україні закінчиться виконанням усіх завдань, поставлених Путіним

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу продовжує вірити, що війна в Україні завершиться повним виконанням усіх завдань, які поставив президент РФ Володимир Путін.

Джерело: "РИА Новости" та російський "Інтерфакс" із посиланням на заяву Шойгу на селекторній нараді в Міноборони РФ 5 липня

Пряма мова Шойгу: "Сьогодні для нас головні пріоритети – збереження життя та здоров'я підлеглого особового складу, виключення загрози безпеці цивільного населення. Спеціальна військова операція продовжиться до виконання завдань, поставлених верховним головнокомандувачем".

Деталі: Він також заявив про нібито "знищення 170 іноземних найманців та співробітників ПВК за 10 днів" і що нібито "99 іноземців відмовилися від бойових дій та залишили країну".

Також, за словами Шойгу, російські сапери нібито очистили від мін понад 3700 гектарів території так званих "ДНР і ЛНР", а окупаційна влада нібито створила "два гуманітарні коридори для руху цивільних морських суден" і нібито "повністю усунула мінну небезпеку в акваторії порту Маріуполя".

Передісторія:

24 лютого після 8 років гібридної війни на Донбасі Росія напала на Україну.

У відповідь багато країн запровадили проти Росії масштабні санкції.

3 липня Міноборони РФ повідомило, що захопило Луганську область.

Також окуповані росіянами більша частина Донецької та Херсонської областей та частково Харківська та Запорізька області.

Водночас Збройним силам України вдалося вигнати окупантів із Київської, Чернігівської та Сумської областей.