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Зеленський обговорив з Джонсоном продовольчу безпеку і гарантії безпеки для України

Вівторок, 5 липня 2022, 14:50

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з главою британського уряду в вівторок обговорив продовольчу безпеку для світу й безпекові гарантії для України.

Про це глава держави розповів у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Зеленський подякував Джонсону за незмінну підтримку Британії– нещодавнє рішення надати 1 млрд фунтів стерлінгів безпекової допомоги й сьогоднішнє рішення щодо 100 млн фунтів стерлінгів. 

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"Говорили про продовольчу безпеку для світу й безпекові гарантії для України. Вдячні за готовність Британії прийняти конференцію з відновлення України", - зазначив президент.

Як повідомлялося, Шотландія та Вельс ухвалили рішення виділити військову допомогу Україні на загальну суму у 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

Також наприкінці червня стало відомо, що Велика Британія надасть Україні ще 1 мільярд фунтів (1,2 мільярда доларів) військової підтримки. 

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Теми: ЗеленськийБорис Джонсон
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