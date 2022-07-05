Україна за кілька днів почне торгувати електроенергією ще з однією країною ЄС

З 7 липня Україна почне торговий обмін електроенергією у напрямку Словаччини.

Як повідомляє "Інтерфакс", пише "Європейська правда", інформація про це з’явилася на ресурсах "Укренерго".

Водночас, потужність експорту-імпорту до Румунії з цієї дати скоротять зі 100 МВт до 50 МВт.

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Нагадаємо, Україна у березні подала заявку на приєднання до європейської енергосистеми ENTSO-E і на початку червня отримала право експортувати свою енергію до Європи.

З 30 червня Україна почала експорт електроенергії до Румунії, що започаткувало комерційний обмін електроенергією між Україною і ЄС. Згодом обмін має початися також на інших з’єднаннях.

Детальніше про значення приєднання України до єдиної європейської енергосистеми слухайте або читайте в інтерв’ю з керівником "Укренерго": Наш вступ до енергосистеми ЄС – це стратегічний програш Росії.