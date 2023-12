МЗС України: Росія експортує своє варварство навіть у космос

МЗС України закликає виключити Росію зі всіх існуючих міжнародних космічних програм, адже вона експортує варварство навіть у космос.

Джерело: спікер МЗС Олег Ніколенко у Twitter

Пряма мова: "Російські космонавти продемонстрували на Міжнародній космічній станції прапор, під яким російські війська вбивають жінок та дітей на Донбасі та перетворюють на попіл цілі українські міста.

Росія експортує своє варварство навіть у космос – зону миру. Її треба виключити зі всіх міжнародних космічних програм".

Russian cosmonauts display on @Space_Station a flag under which Russian troops kill women and children in Donbas and turn entire Ukrainian cities to ashes. Russia is exporting its barbarism even to space - a zone of peace. It must be barred from all international space programs. pic.twitter.com/jn6iXIliqw