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МЗС України: Росія експортує своє варварство навіть у космос

Валентина РоманенкоВівторок, 5 липня 2022, 15:38

МЗС України закликає виключити Росію зі всіх існуючих міжнародних космічних програм, адже вона експортує варварство навіть у космос.

Джерело: спікер МЗС Олег Ніколенко у Twitter

Пряма мова: "Російські космонавти продемонстрували на Міжнародній космічній станції прапор, під яким російські війська вбивають жінок та дітей на Донбасі та перетворюють на попіл цілі українські міста.

Росія експортує своє варварство навіть у космос – зону миру. Її треба виключити зі всіх міжнародних космічних програм".

Деталі: Так речник українського зовнішньополітичного відомства відреагував на те, що російські космонавти розгорнули на МКС прапори незаконних збройних формувань "Л/ДНР".

ВІДЕО ДНЯ

Це було названо "святкуванням визволення територій".

Теми: війнакосмосРосія
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