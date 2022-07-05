Окупанти звозять російський персонал на захоплену ЗАЕС – розвідка ССО

Більшість робітників Запорізької атомної електростанції відмовляються співпрацювати з окупантами, відтак росіяни звозять на станцію робітників "Росенергоатому".

Джерело: сайт Сил спеціальних операцій "Спротив"

Деталі: За даними розвідки, не допомагають окупантам пропозиції у вигляді підвищених зарплат та оплачуваного відпочинку наприклад в окупованому Криму.

Відтак загарбники до кінця місяця планують сформувати новий штатний розпис станції. За планом росіян, усі робітники станції, що не погоджуються співпрацювати з ними мають залишити місто. До кінця вересня станцію планують відключити від української енергомережі.

Дослівно: "Зауважимо, що така ситуація в окупантів й по інших галузям. Так, не йдуть на співпрацю й не оформлюють нові трудові договори працівники ДСНС. Захоплену залізницю обслуговують працівники Кримської залізниці, адже місцеві в переважній більшості відмовились.

Для забезпечення житлом переселених осіб росіяни проводять інвентаризацію житла в окупованих містах з подальшим розселенням у квартирі тих, хто лишив місто. Щоб мотивувати росіян на переїзд на окуповану Україну, переселенці отримують премію 8,5 тис. рублів".

Нагадаємо: Раніше росіяни почали формувати "уряд" на Херсонщині. Окупанти призначили гауляйтерами співробітників ФСБ РФ, адже не змогли знайти місцевих колаборантів у достатній кількості.