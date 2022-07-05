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Після початку вступу Фінляндії до НАТО Росія раптово відвела свої війська від фінського кордону

"Європейська правда"Вівторок, 5 липня 2022, 16:55

Супутникові знімки свідчать, що за останній місяць Росія відвела від кордону з Фінляндією понад 100 одиниць важкої техніки – це збіглося в часі з початком руху Гельсінкі до Північноатлантичного альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації фінського мовника Yle.

Відведення техніки було зафіксоване у військовій частині 34667, розташованій у селі Алакуртті Мурманської області, що за 70 кілометрів від кордону з Фінляндією. Військова частина належить Північному флоту РФ – найбільш новому російському військовому округу.

У військовій частині в Алакуртті служить 80-та окрема мотострілецька бригада, яка налічує 2100 військовослужбовців. Ще на початку травня фінські ЗМІ повідомляли, що доказів масової участі військовослужбовців бригади у війні в Україні немає.

Але супутникові знімки, зроблені 13 і 24 травня, свідчать, що у військовій частині значно зменшилась кількість військової техніки. Вони фіксують зокрема відведення танків і тягачів МТ-ЛБ – загалом до сотні одиниць, а також, імовірно, самохідних артилерійських установок "Гвоздика".

На супутниковому фото від 26 червня показані три райони скупчення військової техніки на російській базі в Алакуртті, які за травень спорожніли
На супутниковому фото від 26 червня показані три райони скупчення військової техніки на російській базі в Алакуртті, які за травень спорожніли
Фото: Airbus DS

За підрахунками військового експерта Марко Еклунда, разом із технікою з військової частини в Алакуртті могли піти до 800 військовослужбовців. Він припускає, що Росія вирішила перекинути їх в Україну для участі у війні.

Еклунд вважає малоймовірною версію про те, що військових зняли з Алакуртті для проведення навчань, оскільки вони починаються кожні шість місяців і мали б завершитися якраз навесні.

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На те, що військових направили на війну в Україну, побічно можуть вказувати до пів сотні оголошень про роботу в Алакуртті, які журналісти Yle знайшли в інтернеті. Більшість пов’язана з тиловою роботою – наприклад, юристи, але є і понад два десятки вакансій стрільців.

Нагадаємо, Фінляндія разом зі Швецією подали заявку на вступ до НАТО у травні. Посли країн-членів НАТО 5 липня підписали протоколи про вступ держав до Альянсу. Генсек НАТО Єнс Столтенберг очікує, що процес ратифікації триватиме "протягом місяців".

Теми: НАТОФінляндіяРосіякордон
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