Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини з РСЗВ та артилерії: 40 вибухів

Російські окупанти 5 липня обстріляли прикордоння Чернігівської області, влада повідомляє про 40 вибухів, ймовірно росіяни стріляли з РСЗВ та артилерії.

Джерело: глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

Пряма мова: "Ворог продовжує обстріли чернігівського прикордоння. Годину тому (13.30 5 липня - ред.) росіяни обстріляли територію поблизу села Блешня (Семенівська громада).

Маємо 40 вибухів - приходів (ймовірно стріляли з реактивних систем залпового вогню) та ще 10 ймовірно з артилерії".

Деталі: Чаус додав, що попередньо жертв та руйнувань немає.