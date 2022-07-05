Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини з РСЗВ та артилерії: 40 вибухів
Вівторок, 5 липня 2022, 17:02
Російські окупанти 5 липня обстріляли прикордоння Чернігівської області, влада повідомляє про 40 вибухів, ймовірно росіяни стріляли з РСЗВ та артилерії.
Джерело: глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус
Пряма мова: "Ворог продовжує обстріли чернігівського прикордоння. Годину тому (13.30 5 липня - ред.) росіяни обстріляли територію поблизу села Блешня (Семенівська громада).
Маємо 40 вибухів - приходів (ймовірно стріляли з реактивних систем залпового вогню) та ще 10 ймовірно з артилерії".
Деталі: Чаус додав, що попередньо жертв та руйнувань немає.
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