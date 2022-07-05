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Окупанти готують мобілізацію на півдні України - розвідка ООС

Валентина РоманенкоВівторок, 5 липня 2022, 17:53
Окупанти готують мобілізацію на півдні України - розвідка ООС
ілюстративне фото

Росіяни продовжують мобілізацію на окупованих територіях України й мають намір розширити її географію.

Джерело: сайт Сил спеціальних операцій "Спротив"

Дослівно: "За нашими даними ворог почав підготовку до призову в Бердянську, де керівникам ОСББ дали розпорядження подати списки мешканців будинків призивного віку.

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Не зайвим буде нагадати, що умовою для мобілізації є російський паспорт, видачою якого росіяни займаються на окупованих територіях.

Також зауважимо, що росіяни знову наростили темпи мобілізації на окупованій Луганщині, зокрема до армії забрали всіх чоловіків з луганського м’ясокомбінату та "луганської державної академії культури".

Нагадаємо: Для тих, кого мобілізували до ворожої армії, Центр національного спротиву раніше підготував інструкцію щодо здачі в полон.

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Теми: війнарозвідка
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