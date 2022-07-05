Окупанти готують мобілізацію на півдні України - розвідка ООС
Росіяни продовжують мобілізацію на окупованих територіях України й мають намір розширити її географію.
Джерело: сайт Сил спеціальних операцій "Спротив"
Дослівно: "За нашими даними ворог почав підготовку до призову в Бердянську, де керівникам ОСББ дали розпорядження подати списки мешканців будинків призивного віку.
Не зайвим буде нагадати, що умовою для мобілізації є російський паспорт, видачою якого росіяни займаються на окупованих територіях.
Також зауважимо, що росіяни знову наростили темпи мобілізації на окупованій Луганщині, зокрема до армії забрали всіх чоловіків з луганського м’ясокомбінату та "луганської державної академії культури".
Нагадаємо: Для тих, кого мобілізували до ворожої армії, Центр національного спротиву раніше підготував інструкцію щодо здачі в полон.