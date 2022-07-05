Україна отримає 10 самохідних артилерійських установок від Британії

У телефонній розмові з Володимиром Зеленським у вівторок прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон поінформував його про прибуття до України десяти самохідних артилерійських установок "у найближчі тижні".

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомила канцелярія Джонсона за підсумками розмови.

"Президент Зеленський розповів про поточну ситуацію в Україні та останнє просування Росії, а прем’єр-міністр поінформував про останні поставки британського військового обладнання, зокрема 10 самохідних артилерійських установок і баражуючі боєприпаси, які прибудуть у найближчі дні й тижні", – йдеться в повідомленні.

Які саме САУ отримає Україна, не уточнюється.

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Джонсон також наголосив, що світ підтримує Україну, а українські збройні сили здатні відвоювати територію, захоплену російськими силами.

Серед інших тем розмови глав України і Британії – питання експорту українського продовольства, доля британських добровольців, що потрапили в полон РФ, результати конференції з відбудови України в Лугано і проведення "Євробачення-2023".

"Прем’єр-міністр сказав, що Велика Британія звернулася до Європейської спілки мовників з проханням розглянути пропозиції України щодо цього заходу", – йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, Шотландія та Уельс ухвалили рішення виділити військову допомогу Україні на загальну суму у 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

Також наприкінці червня стало відомо, що Велика Британія надасть Україні ще 1 мільярд фунтів (1,2 мільярда доларів) військової підтримки.