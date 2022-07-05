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Польща вирішила забирати в тимчасове управління й продавати підсанкційні компанії з РФ

"Європейська правда"Вівторок, 5 липня 2022, 18:31

Уряд Польщі у вівторок схвалив поправки до закону про санкції, які дозволяють призначати тимчасове управління в компаніях, які потрапили під обмеження, і за потреби продавати їх.

Про це заявив міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polska Times.

Згідно з поправками, фізичні та юридичні особи, які потрапили у так званий чорний список міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі, потраплять одночасно і під національні санкції Польщі.

Міністерство має складати перелік фізичних та юридичних осіб, які підтримують російську агресію проти України, а також причетні до порушень прав людини у Росії та Білорусі.

У компанії, які потрапили під санкції, після ухвалених змін можна призначати тимчасове управління. Працівники таких компаній будуть отримувати державні виплати через спеціальний фонд гарантування.

Тимчасові адміністрації підсанкційних підприємств будуть покликані або продати їх, або передати їх в управління Державному казначейству, пояснив Вальдемар Буда.

"Це украй важливе положення, яке дозволить управляти компанією, яка потрапила під санкції, щоб продати її й також захистити інтереси працівників", – підкреслив міністр.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, у квітні Міністерство внутрішніх справ Польщі ввело санкції щодо 50 фізичних та юридичних осіб, зокрема проти російських бізнесменів Олега Дерипаски, Михаїла Фрідмана, Михаїла Гуцерєва, а також таких впливових російських структур, як "Газпром".

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Теми: ПольщаРосіясанкції
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