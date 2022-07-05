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На Харківському напрямку ЗСУ змусили росіян відійти – Міноборони

Мазуренко Альона Вівторок, 5 липня 2022, 18:41

У Харківській області українські захисники відбили штурмові дії російських окупантів і змусили його відійти. 

Джерело: брифінг речника Міноборони Олександра Мотузяника 

Пряма мова: "В напрямку населених пунктів Козача Лопань і Соснівка, українські війська відбили штурмові дії противника та змусили його відійти".

Деталі: За словами спікера Міноборони, на Харківському напрямку ворожі підрозділи західного військового округу, берегових військ балтійського флоту та мобілізаційного резерву 1 та 2 армійських корпусів свої зусилля зосередили на утриманні раніше захоплених позицій.

Щоб порушити логістичне забезпечення Сил оборони в районі села Циркуни, окупанти дистанційно замінували місцевість та завдали авіаудару з гелікоптерів Ка-52 у районі Петрівки.

Складніша ситуація, за словами Мотузяника, на Слов’янському напрямку, де ЗСУ перешкоджають спробам противника створити умови для наступу на Слов’янськ.

Пряма мова: "Противник вів штурмові дії у напрямку села Довгеньке і Мазанівка, наразі бойові дії тривають. Також ворог завдав авіаційного удару із використанням пари Ка-52 у районах Дібрівного і Богородичного. В напрямку села Долина українські воїни успішно відбили штурм противника".

ВІДЕО ДНЯ

Загалом окупант веде артилерійські обстріли в бік українських позицій вздовж всієї лінії фронту.

Теми: Харківська областьвійнаЗбройні силиРосія
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