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Ексглава МЗС Австрії, яка танцювала з Путіним, виїхала з країни нібито через погрози

"Європейська правда"Вівторок, 5 липня 2022, 18:43
Ексглава МЗС Австрії, яка танцювала з Путіним, виїхала з країни нібито через погрози
Кнайсль танцює з Путіним, фото: Kurier

Колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль стверджує, що була змушена виїхати з країни через погрози розправою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона заявила в інтерв’ю The Washington Post.

На питання журналіста у WhatsApp Кнайсль сказала, що "не дає інтерв’ю" і була змушена емігрувати з Австрії через "погрози розправою".

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Подробиць ані Кнайсль, ані The Washington Post не наводять.

Нагадаємо, Карін Кнайсль обіймала крісло міністра закордонних справ в уряді Себастіана Курца з грудня 2017 року за квотою ультраправої Партії свободи. Вона пішла з міністерства після падіння першого уряду Курца, що сталось через скандал із підкупом Партії свободи.

Після відставки з міністерства Кнайсль почала писати колонки для пропагандистського кремлівського мовника Russia Today (RT).

Кнайсль також запам’яталась танцем з президентом РФ Владіміром Путіним на своєму весіллі.

ВІДЕО ДНЯ

У червні 2021 року вона стала членом ради директорів "Роснефти", але у травні цього року надіслала російській компанії заяву про відставку з посади члена ради директорів

Теми: АвстріяПутін
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