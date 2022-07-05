Європарламент схвалив перехід Хорватії на євро з 2023 року

Європарламент дав позитивний висновок щодо готовності Хорватії увійти в єврозону з 1 січня 2023 року.

Про це йдеться у комюніке, що є у розпорядженні "Європейської правди".

539 голосами "за", 45 - "проти" і 48 - "утрималися" європарламентарі схвалили звіт, у якому йдеться, що Хорватія відповідає усім необхідним критеріям для переходу на євро з 1 січня 2023 року.

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Водночас парламентарі зазначили, що чекає заходів з боку хорватського уряду щодо конвергентності ціл, щоби запровадження євро не призвело до штучного зростання цін.

Нагадаємо, у середині червня група міністрів фінансів єврозони рекомендувала прийняти Хорватію як 20-го члена єврозони. Після цього на червневому саміті "зелене світло" для запровадження євро у Хорватії дали лідери ЄС.

Хорватія стане 20-ю країною єврозони.