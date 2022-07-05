У Німеччині працюють близько 200 російських розвідників – ЗМІ

Німецькі органи безпеки на сьогодні ведуть стеження за близько 200 російськими розвідниками, які діють на території Німеччини, тоді як їхній куратор працює в посольстві Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

"Ми бачимо масштаби агресивної діяльності російської розвідки по всій Європі. Ймовірно, ми знаємо лише десять відсотків того, що вони роблять", – вважає колишній глава британської розвідки МІ-6 Джон Сойєр.

Основним завданням російських розвідників є збір та передача інформації про місцевих політиків, керівників великих компаній, а також тих, хто критикує Росію.

Іншою метою, на думку експерта з внутрішньої політики Себастьяна Фідлера, є створення ґрунту для розколу в німецькому суспільстві.

звернуло увагу політиків та державних службовців на те, що "особливо в особливо важливих районах, таких як урядовий округ у Берліні, ризик прослуховування (Росією) та небезпека несанкціонованого витоку даних реальні і їх не можна недооцінювати". Нагадаємо, Федеральне відомство із захисту конституціїна те, що "особливо в особливо важливих районах, таких як урядовий округ у Берліні, ризик прослуховування (Росією) та небезпека несанкціонованого витоку даних реальні і їх не можна недооцінювати".

Крім того, за даними ЗМІ, Управління з захисту конституції Німеччини та Федеральне управління з інформаційної безпеки попередили про цілеспрямовані атаки на облікові записи провідних політиків уряду Німеччини.