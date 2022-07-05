Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Німеччині працюють близько 200 російських розвідників – ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 5 липня 2022, 19:33

Німецькі органи безпеки на сьогодні ведуть стеження за близько 200 російськими розвідниками, які діють на території Німеччини, тоді як їхній куратор працює в посольстві Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

"Ми бачимо масштаби агресивної діяльності російської розвідки по всій Європі. Ймовірно, ми знаємо лише десять відсотків того, що вони роблять", – вважає колишній глава британської розвідки МІ-6 Джон Сойєр.

Реклама:

Основним завданням російських розвідників є збір та передача інформації про місцевих політиків, керівників великих компаній, а також тих, хто критикує Росію.

Іншою метою, на думку експерта з внутрішньої політики Себастьяна Фідлера, є створення ґрунту для розколу в німецькому суспільстві.

Нагадаємо, Федеральне відомство із захисту конституції звернуло увагу політиків та державних службовців на те, що "особливо в особливо важливих районах, таких як урядовий округ у Берліні, ризик прослуховування (Росією) та небезпека несанкціонованого витоку даних реальні і їх не можна недооцінювати".

Крім того, за даними ЗМІ, Управління з захисту конституції Німеччини та Федеральне управління з інформаційної безпеки попередили про цілеспрямовані атаки на облікові записи провідних політиків уряду Німеччини.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: НімеччинаРосіяшпигунство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Німеччина
Німецькі винищувачі захищатимуть небо Словаччини, яка віддала Україні свої "Міги"
У Німеччині попередили про ризики для газопостачання попри заповнені на 94% сховища
Напад на 10-річного українця у Німеччині: посольство відреагувало
Останні новини
10:06
Заробітки в інтернеті та фейкові збори на ЗСУ: шахраї удосконалюють схеми виманювання грошей
10:05
На тлі "розколу" щодо стратегії в Газі Остін їде в Ізраїль – CNN
09:58
Росія знову не пустила представників МАГАТЕ на теплоелектростанцію біля ЗАЕС
09:57
У Росії надумали імпортувати з Ірану курячі яйця
09:54
Як родина Злочевського будує новий бізнес на нерухомості й рятує старий від кримінальних справ
09:51
Із Латвії мають видворити понад тисячу громадян Росії
09:44
"Енергоатом" підписав з Westinghouse угоду на купівлю реакторної установки для Хмельницької АЕС
09:39
ФСБ рапортує про затримання інформатора ЗСУ з Криму та українського "терориста"
09:05
Болгарія обмежить імпорт сільськогосподарської продукції
09:00
Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери
Усі новини...
Реклама: