У Німеччині працюють близько 200 російських розвідників – ЗМІ
Німецькі органи безпеки на сьогодні ведуть стеження за близько 200 російськими розвідниками, які діють на території Німеччини, тоді як їхній куратор працює в посольстві Росії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.
"Ми бачимо масштаби агресивної діяльності російської розвідки по всій Європі. Ймовірно, ми знаємо лише десять відсотків того, що вони роблять", – вважає колишній глава британської розвідки МІ-6 Джон Сойєр.
Основним завданням російських розвідників є збір та передача інформації про місцевих політиків, керівників великих компаній, а також тих, хто критикує Росію.
Іншою метою, на думку експерта з внутрішньої політики Себастьяна Фідлера, є створення ґрунту для розколу в німецькому суспільстві.
Крім того, за даними ЗМІ, Управління з захисту конституції Німеччини та Федеральне управління з інформаційної безпеки попередили про цілеспрямовані атаки на облікові записи провідних політиків уряду Німеччини.