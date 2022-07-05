Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна подала заявку на членство в ОЕСР

"Європейська правда"Вівторок, 5 липня 2022, 19:36

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у вівторок передав від імені держави заявку на вступ до Організації економічного співробітництва та розвитку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів.

Як повідомив Шмигаль, це відбулося під час дискусії про практичне впровадження Плану відновлення України в межах конференції у швейцарському місті Лугано.

Реклама:

Заявку на вступ до ОЕСР прем'єр передав Генеральному секретарю ОЕСР Матіасу Корману. Він висловив сподівання, що розгляд заявки відбудеться якнайшвидше.

"Поточна підтримка, майбутня робота з відновлення та вступу України до ЄС, початок якого підтримали всі країни-члени ЄС, базуватиметься на завершенні структурних реформ в Україні – сфері, де підтримка ОЕСР має фундаментальне значення", – зазначив Шмигаль.

Організація економічного співробітництва і розвитку – міжурядова організація, що об’єднує 38 держав-членів, на які припадає понад 62% світового ВВП. Члени ОЕСР проголошують відданість принципам демократії та ринкової економіки.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, в березні Рада Організації економічного співробітництва та розвитку ухвалила рішення негайно призупинити участь Росії та Білорусі у всіх своїх органах.

Росія здавна прагнула увійти до цього елітного світового клубу. Однак через війну в Україні організація вирішила припинити відносини з державою-агресором та завершила переговори про можливість вступу РФ.

Теми: УкраїнаекономікаЄвропа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Україна
Данія хоче збільшити допомогу Україні до понад 200 млн євро
У Пентагоні назвали сайти, які створили росіяни для збору даних про військових ЗСУ
Перші 10 танків Abrams Україна отримає у вересні – Politico
Останні новини
10:06
Заробітки в інтернеті та фейкові збори на ЗСУ: шахраї удосконалюють схеми виманювання грошей
10:05
На тлі "розколу" щодо стратегії в Газі Остін їде в Ізраїль – CNN
09:58
Росія знову не пустила представників МАГАТЕ на теплоелектростанцію біля ЗАЕС
09:57
У Росії надумали імпортувати з Ірану курячі яйця
09:54
Як родина Злочевського будує новий бізнес на нерухомості й рятує старий від кримінальних справ
09:51
Із Латвії мають видворити понад тисячу громадян Росії
09:44
"Енергоатом" підписав з Westinghouse угоду на купівлю реакторної установки для Хмельницької АЕС
09:39
ФСБ рапортує про затримання інформатора ЗСУ з Криму та українського "терориста"
09:05
Болгарія обмежить імпорт сільськогосподарської продукції
09:00
Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери
Усі новини...
Реклама: