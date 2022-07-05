Україна подала заявку на членство в ОЕСР

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у вівторок передав від імені держави заявку на вступ до Організації економічного співробітництва та розвитку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів.

Як повідомив Шмигаль, це відбулося під час дискусії про практичне впровадження Плану відновлення України в межах конференції у швейцарському місті Лугано.

Заявку на вступ до ОЕСР прем'єр передав Генеральному секретарю ОЕСР Матіасу Корману. Він висловив сподівання, що розгляд заявки відбудеться якнайшвидше.

"Поточна підтримка, майбутня робота з відновлення та вступу України до ЄС, початок якого підтримали всі країни-члени ЄС, базуватиметься на завершенні структурних реформ в Україні – сфері, де підтримка ОЕСР має фундаментальне значення", – зазначив Шмигаль.

Організація економічного співробітництва і розвитку – міжурядова організація, що об’єднує 38 держав-членів, на які припадає понад 62% світового ВВП. Члени ОЕСР проголошують відданість принципам демократії та ринкової економіки.

Нагадаємо, в березні Рада Організації економічного співробітництва та розвитку ухвалила рішення негайно призупинити участь Росії та Білорусі у всіх своїх органах.

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