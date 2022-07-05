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Майже по всій Україні повітряна тривога: прилетіло на Хмельниччину

Мазуренко Альона Вівторок, 5 липня 2022, 20:34
скриншот

У більшості областей України оголошено повітряну тривогу, місцева влада повідомила про прильоти у Хмельницькій області.

Джерелокарта повітряних тривог

Деталі: За даними карти станом на 19.42 5 липня, тривога оголошена в усіх областях, крім Миколаївської та Херсонської.

У соцмережах очевидці публікують відео прольоту ракет, котрі помітили над Україною. Куди саме націлились окупанти наразі не відомо.

Зокрема, публікують знімки диму після прильоту ворожої ракети у Хмельницькій області.

Згодом міський голова Хмельницького Олександр Симчишин підтвердив прильоти у Хмельницькому районі: "Є прильоти в Хмельницькому районі. Деталі згодом від обласної військової адміністрації".

 

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