Майже по всій Україні повітряна тривога: прилетіло на Хмельниччину

У більшості областей України оголошено повітряну тривогу, місцева влада повідомила про прильоти у Хмельницькій області.

Джерело: карта повітряних тривог

Деталі: За даними карти станом на 19.42 5 липня, тривога оголошена в усіх областях, крім Миколаївської та Херсонської.

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У соцмережах очевидці публікують відео прольоту ракет, котрі помітили над Україною. Куди саме націлились окупанти наразі не відомо.

Зокрема, публікують знімки диму після прильоту ворожої ракети у Хмельницькій області.

Згодом міський голова Хмельницького Олександр Симчишин підтвердив прильоти у Хмельницькому районі: "Є прильоти в Хмельницькому районі. Деталі згодом від обласної військової адміністрації".