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У Білорусі знищили поховання польських солдатів, МЗС Польщі вимагає реакції

"Європейська правда"Вівторок, 5 липня 2022, 20:20

Міністерство закордонних справ Польщі засудило знесення в білоруському селі Мікулішкі поховання солдат Армії Крайової, яка у Другу світову війну воювала проти нацистської Німеччини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Одним із перших про знесення поховання повідомив депутат Сейму Польщі Роберт Тишкевич.

"Поховання солдатів Армії Крайової в селі Мікулішкі було повністю зрівняне із землею! Огидні дії режиму Лукашенка мають наразитися на рішучу реакцію польської влади", – написав Тишкевич у соцмережах, опублікувавши фото зруйнованого місця поховання.

МЗС Польщі у вівторок заявило, що "обурене новинами про руйнування масового поховання солдатів польської Армії Крайової".

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Відомство наголосило, що Польща засуджує всі акти осквернення пам’яті солдатів, які "зазнали найбільшої жертви, обороняючи свою батьківщину", і закликало білоруську владу негайно припинити "ганебні дії проти польських пам’яток у Білорусі".

Меморіал польським солдатам у білоруських Мікулішках було створено у 1990-х роках. За ним спершу доглядав місцевий житель, а пізніше – активісти Союзу поляків у Білорусі в Гродненській області.

Зазначимо, що за кілька днів до інциденту МЗС Польщі висловило протест проти осквернення у Білорусі пам'яток полякам та їхніх могил. Наголошувалося, що це відбувається головним чином на території Гродненської області, де розташовано близько 550 місць упокою польських солдатів, учасників народних повстань.

Теми: БілорусьПольща
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