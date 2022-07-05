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У Білорусі студентку відправили до колонії на шість років за антивоєнний репост - ЗМІ

Валентина РоманенкоВівторок, 5 липня 2022, 20:59
У Білорусі студентку відправили до колонії на шість років за антивоєнний репост - ЗМІ
Данута Передня. фото з сайту "Наша Ніва"

У Білорусі студентку-відмінницю з Кіровська, яку КДБ РБ включив до списку терористів, відправили до колонії на шість років за антивоєнний репост.

Джерело: телеграм-канал Mayday Team, на який посилаються білоруські незалежні ЗМІ

Деталі: 20-річну студентку Дануту Передню, яку КДБ визнало "терористкою", 1 липня суд засудив до шести з половиною років колонії загального режиму.

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Її звинувачували у діях, спрямованих на заподіяння шкоди національним інтересам Республіки Білорусь ( ч.3 ст. 361 КК РБ) та образі Лукашенка (ч.1 ст. 368 КК РБ).

20-річна студентка МДУ ім. А.А. Кулєшова була затримана силовиками 28 лютого 2022 року, коли приїхала маршруткою з Кіровська до Могильова.

За інформацією Mayday Team, у провину їй поставили те, що вона 27 лютого перепостила в один із могилівських чатів текст, у якому різко критикувалися дії Володимира Путіна та Олександра Лукашенка щодо розв'язання війни в Україні. Також там містився заклик до вуличних виступів та констатувалася відсутність перспектив у білоруської армії у разі її прямого вступу у війну.

ВІДЕО ДНЯ

10 червня Комітет державної безпеки Білорусі вніс Дануту Передню до списку "осіб, причетних до терористичної діяльності".

За інформацією Mayday Team, Передня була студенткою-відмінницею і мала лише позитивні характеристики педагогів. Однак одразу після порушення кримінальної справи її було відраховано.

Теми: Білорусь
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