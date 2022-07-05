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НАТО не планує розміщувати військові бази у Швеції та Фінляндії – заступник генсека

"Європейська правда"Вівторок, 5 липня 2022, 22:25

У планах Північноатлантичного Альянсу немає посилення військової присутності у Швеції та Фінляндії після того, як вони стануть членами НАТО.

Про це в інтерв’ю AFP у вівторок заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

"Ми не плануємо додаткової присутності в цих двох країнах, у них сильні національні сили. Вони мають можливості самі себе захищати", – сказав Джоане.

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Він додав, що Альянс наразі не планує розміщувати бази у Швеції та Фінляндії, оскільки ці країни є "вкрай зрілими у військовому та стратегічному плані".

Росія неодноразово говорила, що приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО означає можливість розташування військових баз у цих країнах, на що Москва повинна буде реагувати відповідним чином.

Нагадаємо, Фінляндія та Швеція разом подали історичні заявки на вступ до НАТО 18 травня - після трьох місяців війни Росії проти України. 

Для Фінляндії цей крок завершив багато десятиліть, а для Швеції - близько 200 років нейтралітету. 

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Прийняття обох країн до Альянсу вже на саміті у Мадриді до останнього було під питанням через вето Туреччини, яка врешті зняла його.

Детальніше про це - у статті: НАТО йде на кордон до Росії: як з'явилося історичне рішення та чого ще чекати від саміту в Мадриді.

Теми: НАТОФінляндіяШвеція
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