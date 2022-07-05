Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

НАТО не планує розміщувати військові бази у Швеції та Фінляндії – заступник генсека

"Європейська правда"Вівторок, 5 липня 2022, 22:25

У планах Північноатлантичного Альянсу немає посилення військової присутності у Швеції та Фінляндії після того, як вони стануть членами НАТО.

Про це в інтерв’ю AFP у вівторок заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

"Ми не плануємо додаткової присутності в цих двох країнах, у них сильні національні сили. Вони мають можливості самі себе захищати", – сказав Джоане.

Він додав, що Альянс наразі не планує розміщувати бази у Швеції та Фінляндії, оскільки ці країни є "вкрай зрілими у військовому та стратегічному плані".

Росія неодноразово говорила, що приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО означає можливість розташування військових баз у цих країнах, на що Москва повинна буде реагувати відповідним чином.

Нагадаємо, Фінляндія та Швеція разом подали історичні заявки на вступ до НАТО 18 травня - після трьох місяців війни Росії проти України. 

Для Фінляндії цей крок завершив багато десятиліть, а для Швеції - близько 200 років нейтралітету. 

Прийняття обох країн до Альянсу вже на саміті у Мадриді до останнього було під питанням через вето Туреччини, яка врешті зняла його.

ВІДЕО ДНЯ

Детальніше про це - у статті: НАТО йде на кордон до Росії: як з'явилося історичне рішення та чого ще чекати від саміту в Мадриді.

Теми: НАТОФінляндіяШвеція
Головне сьогодні

Краматорський напрямок: ЗСУ завдали ворогу втрат і змусили відступити – зведення

ISW назвав цілі війни Путіна в Україні

Українська авіація завдала ударів по опорних пунктах ворога – командування "Південь"

У Раду внесли законопроєкт про вільне пересування військовозобов'язаних по Україні

відеоЗеленський про дозволи від Генштабу: Прошу не ухвалювати без мене подібних рішень

Два міністри уряду Британії пішли у відставку на знак протесту проти дій Джонсона

Усі новини...
НАТО
Після початку вступу Фінляндії до НАТО Росія раптово відвела свої війська від фінського кордону
Генсек НАТО оцінив терміни вступу Фінляндії і Швеції в Альянс
У НАТО підписали протоколи про вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу
Останні новини
08:48
Росія зупинила транзит нафти з Казахстану до Європи
08:38
Росіяни убили 346 дітей в Україні
08:28
Шестеро білорусів не повернулися з-під Лисичанська – ЗМІ
08:26
Слов'янськ стане наступною ключовою битвою за Донбас – британська розвідка
08:17
Від рук окупантів загинуло 5 мирних мешканців Донеччини
07:57
Джонсон призначив нових міністрів і заявив, що не піде у відставку
07:54
На Дніпропетровщині ворог вдарив по Широківській громаді
07:38
У Великій Британії починаються навчання українських військових: чого їх навчать
07:14
Краматорський напрямок: ЗСУ завдали ворогу втрат і змусили відступити – зведення
06:14
Кім розказав, чи є Миколаїв пріоритетом для ворога
Усі новини...