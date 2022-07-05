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Розвідка ССО допомогла арті знищити російські "Урагани"

Валентина РоманенкоВівторок, 5 липня 2022, 22:33
Розвідка ССО допомогла арті знищити російські Урагани
скриншот

Українські воїни показали знищення російських реактивних систем залпового вогню "Ураган".

Джерело: пресслужба Сил спеціальних операцій

Дослівно: "Завдяки злагодженій роботі операторів ССО України та дружнього підрозділу артилеристів було знищено декілька одиниць РСЗВ "Ураган"

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Окупанти завезли свої РСЗВ "Урагани" і всю необхідну техніку для їх експлуатації в дуже зручне для себе, як вони думали, місце. І як це вже, на жаль, традиційно готувались обстрілювати позиції сил оборони. І що найжахливіше - гатити по мирному населенню.

Розвідавши розташування пріоритетних цілей техніки противника, оператори ССО України передали декілька "вітань" із дронів і далі корегували вогонь нашої артилерії. Результати – бачите на відео".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Напрямок та час ефективної роботи українських воїнів не розкриваються.

Теми: війна
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