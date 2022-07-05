За добу ППО відмінусувала 9 крилатих ракет ворога, а ударна авіація – 2 склади боєприпасів РФ

Протиповітряна оборона Повітряних сил 5 липня знищила дев’ять крилатих ракет, а ударна авіація – два склади боєприпасів, два взводні опорні пункти та 20 одиниць техніки окупантів

Джерело: пресслужба Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "Ударна авіація Повітряних сил продовжує атакувати ворога на кількох стратегічних напрямках, вражаючи позиції окупантів вогнем з повітря.

5 липня бомбардувальники та штурмовики Повітряних сил Збройних сил України знищують два польові склади боєприпасів, два взводні опорні пункти російських окупантів, до двадцяти одиниць техніки та живу силу ворога".

Деталі: У звіті повітряників вказано, що у вівторок по Україні було завдано ракетних ударів з акваторії Чорного моря крилатими ракетами морського базування типу "Калібр".

О 4-й ранку шість із семи таких ракет знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Схід" на Дніпропетровщині.

Близько 20.00 години на західному напрямку зенітними ракетними підрозділами та авіацією збито три крилаті ракети ворога. Їх знищили розрахунки зенітного ракетного підрозділу та переносного зенітно-ракетного комплексу, ще одну крилату ракету ліквідував пілот українського винищувача.