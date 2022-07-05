Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Сорок тисяч євро в авосьці над Києвом: шахрай "евакуював" видурену готівку коптером

Валентина РоманенкоВівторок, 5 липня 2022, 23:49
фото з FB-сторінки прокуратури

У столиці викрили шахрая, який ошукав чоловіка на 40 тисяч євро, а готівку "евакуював" з місця злочину за допомогою дрону.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: За даними слідства, раніше судимий за корисливий злочин 34-річний киянин змовився з двома не встановленими наразі особами для здійснення шахрайства під виглядом обміну валют.

Зловмисники розмістили в інтернеті оголошення про обмін валюти за вигідним курсом та домовилися з клієнтом про зустріч біля одного з пунктів обміну.

Отримавши від потерпілого 40 тисяч євро, один із учасників злочинної групи, непомітно помістив грошові кошти у сумку-сітку, прикріплену до квадрокоптера, після чого скерував літальний апарат у невідомому напрямку.

За результатами проведених слідчих дій одного з винахідливих учасників злочинних дій затримали. Наразі йому повідомлено про підозру, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Дрон шахраїв із прикріпленою сумкою з грошима виявила неподалік місця скоєння злочину місцева мешканка, яка повідомила про знахідку правоохоронні органи (очевидно сітка-сумка заплуталася в лопастях коптера –ред.).

ВІДЕО ДНЯ

Досудове розслідування триває, слідство шукає спільників підозрюваного.

Теми: Київ
Головне сьогодні

Краматорський напрямок: ЗСУ завдали ворогу втрат і змусили відступити – зведення

ISW назвав цілі війни Путіна в Україні

Українська авіація завдала ударів по опорних пунктах ворога – командування "Південь"

У Раду внесли законопроєкт про вільне пересування військовозобов'язаних по Україні

відеоЗеленський про дозволи від Генштабу: Прошу не ухвалювати без мене подібних рішень

Два міністри уряду Британії пішли у відставку на знак протесту проти дій Джонсона

Усі новини...
Київ
У Київському зоопарку показали новонароджених бізонів Варту і Вікінга
У Києві відновив роботу Національний цирк України
Колишні правоохоронці пограбували відділення Держспецзв’язку на 90 мільйонів
Останні новини
08:48
Росія зупинила транзит нафти з Казахстану до Європи
08:38
Росіяни убили 346 дітей в Україні
08:28
Шестеро білорусів не повернулися з-під Лисичанська – ЗМІ
08:26
Слов'янськ стане наступною ключовою битвою за Донбас – британська розвідка
08:17
Від рук окупантів загинуло 5 мирних мешканців Донеччини
07:57
Джонсон призначив нових міністрів і заявив, що не піде у відставку
07:54
На Дніпропетровщині ворог вдарив по Широківській громаді
07:38
У Великій Британії починаються навчання українських військових: чого їх навчать
07:14
Краматорський напрямок: ЗСУ завдали ворогу втрат і змусили відступити – зведення
06:14
Кім розказав, чи є Миколаїв пріоритетом для ворога
Усі новини...