Сорок тисяч євро в авосьці над Києвом: шахрай "евакуював" видурену готівку коптером

У столиці викрили шахрая, який ошукав чоловіка на 40 тисяч євро, а готівку "евакуював" з місця злочину за допомогою дрону.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: За даними слідства, раніше судимий за корисливий злочин 34-річний киянин змовився з двома не встановленими наразі особами для здійснення шахрайства під виглядом обміну валют.

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Зловмисники розмістили в інтернеті оголошення про обмін валюти за вигідним курсом та домовилися з клієнтом про зустріч біля одного з пунктів обміну.

Отримавши від потерпілого 40 тисяч євро, один із учасників злочинної групи, непомітно помістив грошові кошти у сумку-сітку, прикріплену до квадрокоптера, після чого скерував літальний апарат у невідомому напрямку.

За результатами проведених слідчих дій одного з винахідливих учасників злочинних дій затримали. Наразі йому повідомлено про підозру, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Дрон шахраїв із прикріпленою сумкою з грошима виявила неподалік місця скоєння злочину місцева мешканка, яка повідомила про знахідку правоохоронні органи (очевидно сітка-сумка заплуталася в лопастях коптера –ред.).

Досудове розслідування триває, слідство шукає спільників підозрюваного.