Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сорок тисяч євро в авосьці над Києвом: шахрай "евакуював" видурену готівку коптером

Валентина РоманенкоВівторок, 5 липня 2022, 23:49
Сорок тисяч євро в авосьці над Києвом: шахрай евакуював видурену готівку коптером
фото з FB-сторінки прокуратури

У столиці викрили шахрая, який ошукав чоловіка на 40 тисяч євро, а готівку "евакуював" з місця злочину за допомогою дрону.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: За даними слідства, раніше судимий за корисливий злочин 34-річний киянин змовився з двома не встановленими наразі особами для здійснення шахрайства під виглядом обміну валют.

Реклама:

Зловмисники розмістили в інтернеті оголошення про обмін валюти за вигідним курсом та домовилися з клієнтом про зустріч біля одного з пунктів обміну.

Отримавши від потерпілого 40 тисяч євро, один із учасників злочинної групи, непомітно помістив грошові кошти у сумку-сітку, прикріплену до квадрокоптера, після чого скерував літальний апарат у невідомому напрямку.

За результатами проведених слідчих дій одного з винахідливих учасників злочинних дій затримали. Наразі йому повідомлено про підозру, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

ВІДЕО ДНЯ

Дрон шахраїв із прикріпленою сумкою з грошима виявила неподалік місця скоєння злочину місцева мешканка, яка повідомила про знахідку правоохоронні органи (очевидно сітка-сумка заплуталася в лопастях коптера –ред.).

Досудове розслідування триває, слідство шукає спільників підозрюваного.

Теми: Київ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Київ
Спека в Києві б'є рекорди другий день поспіль
В Києві перехожі знайшли дві гранати
У центрі Києва біля проспекту Перемоги згоріла будівля
Останні новини
10:18
Чи є користь від 5-хвилинних тренувань – думки вчених розділилися
10:06
Заробітки в інтернеті та фейкові збори на ЗСУ: шахраї удосконалюють схеми виманювання грошей
10:05
На тлі "розколу" щодо стратегії в Газі Остін їде в Ізраїль – CNN
09:58
Росія знову не пустила представників МАГАТЕ на теплоелектростанцію біля ЗАЕС
09:57
У Росії надумали імпортувати з Ірану курячі яйця
09:54
Як родина Злочевського будує новий бізнес на нерухомості й рятує старий від кримінальних справ
09:51
Із Латвії мають видворити понад тисячу громадян Росії
09:44
"Енергоатом" підписав з Westinghouse угоду на купівлю реакторної установки для Хмельницької АЕС
09:39
ФСБ рапортує про затримання інформатора ЗСУ з Криму та українського "терориста"
09:05
Болгарія обмежить імпорт сільськогосподарської продукції
Усі новини...
Реклама: