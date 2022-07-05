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Росіяни захопили в Маріуполі 2 іноземні судна – Reuters

Альона Мазуренко Вівторок, 5 липня 2022, 23:50
Росіяни захопили в Маріуполі 2 іноземні судна – Reuters
SMARTA фото: ексомбудсмена Денісової

Окупанти захопили в Маріуполі 2 іноземні судна - ліберійської компанії Smarta Shipping і панамське "Blue Star" - росіяни заявили, що тепер вони є "державною власністю".

Джерело: Reuters

Дослівно: "Сепаратисти, що підтримуються Росією, захопили два судна під іноземним прапором у портовому місті Маріуполь на сході України, заявивши, що тепер вони є "державною власністю".

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Деталі: Перше захоплене судно належить ліберійській компанії Smarta Shipping і прибуло до порту Маріуполя 21 лютого для завантаження металом.

Російські окупанти місяць тримали в полоні 19 членів екіпажу, але згодом їх звільнили.

Друге судно – панамське Blue Star. Коли воно прибуло до Маріуполя, не повідомляється.

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Теми: МаріуполькорабліокупаціяРосія
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