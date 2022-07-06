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Сумщина: росіяни гатили по 5 прикордонних громадах

Ольга Глущенко Середа, 6 липня 2022, 00:21
фото: telegram Живицького

За минулу добу росіяни обстріляли п'ять прикордонних громад на Сумщині.

Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький

Пряма мова: "З восьмої ранку по Новослобідській громаді було 10 приходів з міномету. Пошкоджено 2 домоволодіння, повибивані вікна та лінії електропередач.

Також з восьмої ранку було 7 мінометних прильотів по Білопільській громаді. 

Шалигінська громада – 3 прильоти  опівдні.

Майже з пів на першу розпочався обстріл зі стрілецької зброї та мінометів Краснопільської громади. Ближче до 17 і до 19 – ще два обстріли, обидва по 5 мін.

Пошкоджено склад міндобрив".

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Деталі: Крім того, Живицький повідомив , що о п'ятнадцятій годині було 15 мінометних приходів по Шалигінській громаді.

О 17.30 4 міни прилетіло по Середино-Будській територіальній громаді.

Майже о 20 вечора безпілотники скинули вибухівки над Шалигінською  громадою.

Теми: Сумська областьвійнаобстріл
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