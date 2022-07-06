Сумщина: росіяни гатили по 5 прикордонних громадах
За минулу добу росіяни обстріляли п'ять прикордонних громад на Сумщині.
Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький
Пряма мова: "З восьмої ранку по Новослобідській громаді було 10 приходів з міномету. Пошкоджено 2 домоволодіння, повибивані вікна та лінії електропередач.
Також з восьмої ранку було 7 мінометних прильотів по Білопільській громаді.
Шалигінська громада – 3 прильоти опівдні.
Майже з пів на першу розпочався обстріл зі стрілецької зброї та мінометів Краснопільської громади. Ближче до 17 і до 19 – ще два обстріли, обидва по 5 мін.
Пошкоджено склад міндобрив".
Деталі: Крім того, Живицький повідомив , що о п'ятнадцятій годині було 15 мінометних приходів по Шалигінській громаді.
О 17.30 4 міни прилетіло по Середино-Будській територіальній громаді.
Майже о 20 вечора безпілотники скинули вибухівки над Шалигінською громадою.