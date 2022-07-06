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Українська авіація завдала ударів по опорних пунктах ворога – командування "Південь"

Ольга Глущенко Середа, 6 липня 2022, 02:56
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На південних рубежах захисту українські захисники з повітря вдарили по опорних пунктах ворога в районі Благодатного.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Поодинокими та парними ворожими гелікоптерними ударами Ка-52 атаковано переправу через Інгулець на півночі Херсонщини та двічі район визволеної Іванівки. Втрат немає.

Під час повітряного бою над Херсонщиною один з трійки ворожих винищувачів намагався вразити керованими ракетами "повітря-повітря" пару наших штурмовиків. Успіху не мав.

Тим часом наші авіатори гелікоптерами та штурмовиками нанесли 2 авіаційні удари по опорних пунктах ворога в районі Благодатного. Результати дорозвідуються".

Деталі: Ракетно-артилерійські та інші підрозділи ЗСУ під час відпрацювання вогневих завдань завдали втрат ворогу в кількості 18 живої сили, 2 самохідних артилерійсько-мінометних установок "Нона-С", 1 зенітної установки 23-го калібру, 1 гаубиці "Мста-Б", 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також 2 складів боєприпасів.

В корабельному угрупованні ворожого флоту зменшено кількість ракетних носіїв – 3 надводних, 2 підводних та 1 ВДК. Загальне спорядження – 32 крилаті ракети.

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Теми: війнаЗбройні сили
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