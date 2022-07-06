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США планують "відверту розмову" з Китаєм про російське вторгнення в Україну

Ольга Глущенко Середа, 6 липня 2022, 04:15
Блінкен, фото: Getty Images

Державний секретар США Ентоні Блінкен проведе відверту розмову про війну в Україні зі своїм китайським колегою під час саміту в Індонезії, присвяченому наслідкам російського вторгнення.

Джерело: Bloomberg, який цитує чиновників США, зокрема помічника держсекретаря США у справах економіки і бізнесу Раміна Толуї

Деталі: Блінкен вирушає на Балі в середу, щоб взяти участь у зустрічі міністрів закордонних справ G20, перш ніж поїхати до Таїланду.

Він зустрінеться з представником Китаю у суботу, це буде перша особиста зустріч між ними з жовтня на тлі загострення геополітичної напруги між США та Китаєм, який оголосив про "безмежну" дружбу з Росією безпосередньо перед вторгненням в Україну наприкінці лютого.

"У нас була низка переговорів на високому рівні з нашими китайськими колегами щодо того, чого ми очікуємо не лише від Китайської Народної Республіки, але й від усіх відповідальних членів міжнародного співтовариства щодо жорстокого вторгнення Росії в Україну", — сказав помічник секретаря США.

"Я думаю, це буде ще одна можливість відверто поговорити з цього приводу та висловити наші очікування від Китаю щодо України", — додав він.

Толуї зазначив, що Блінкен зосередить зусилля під час форуму G20, члени якої представляють близько 80% світового ВВП, щоб привернути увагу до вторгнення Росії та дієвої блокади експорту українського зерна під час світової продовольчої кризи.

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"Країни G20 повинні притягнути Росію до відповідальності і підтримувати зусилля ООН щодо відновлення морських шляхів для доставки зерна", — сказав Толуї.

Теми: СШАКитайвійна
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