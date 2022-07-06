Кім розказав, чи є Миколаїв пріоритетом для ворога
Середа, 6 липня 2022, 06:14
Голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім розповів, чи є наразі Миколаїв пріоритетом ворога.
Джерело: Кім в інтерв’ю "Українській правді"
Пряма мова: "Ні, я вважаю, що Миколаїв – таке ж саме місто, як і всі інші, але, з точки зору російської стратегії, це одна з точок, які вони б не проти взяти чи перейти.
Тому, якщо б у них була можливість нападати на Одесу, вони б туди нападали.
Зараз Миколаїв – прифронтове місто.
Таким містом міг бути Херсон, міг бути Миколаїв, могла бути Одеса, будь-яке інше місто".