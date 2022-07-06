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Кім розказав, чи є Миколаїв пріоритетом для ворога

Ольга Глущенко Середа, 6 липня 2022, 06:14
Кім, фото: УП

Голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім розповів, чи є наразі Миколаїв пріоритетом ворога.

Джерело: Кім в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Ні, я вважаю, що Миколаїв – таке ж саме місто, як і всі інші, але, з точки зору російської стратегії, це одна з точок, які вони б не проти взяти чи перейти.

Тому, якщо б у них була можливість нападати на Одесу, вони б туди нападали.

Зараз Миколаїв – прифронтове місто.

Таким містом міг бути Херсон, міг бути Миколаїв, могла бути Одеса, будь-яке інше місто".

Теми: Миколаїввійна
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