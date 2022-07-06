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Слов'янськ стане наступною ключовою битвою за Донбас – британська розвідка

"Європейська правда"Середа, 6 липня 2022, 08:26

Росія перекинула на ізюмський напрямок більшість частин Східної і Західної груп військ, що залишилися в наявності, і продовжує наступ на Слов'янськ.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише "Європейська правда".

Повідомляється, що за останній тиждень російські сили, ймовірно, просунулися ще на 5 км головною дорогою E40 від Ізюма, зіткнувшись із надзвичайно рішучим опором українців.

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Російські сили зі Східної та Західної груп військ зараз, ймовірно, знаходяться приблизно за 16 км на північ від Слов'янська.

"З огляду на те, що місто також перебуває під загрозою з боку Центральної та Південної груп військ, існує реальна ймовірність того, що битва за Слов'янськ стане наступною ключовою битвою у боротьбі за Донбас", - йдеться у повідомленні.

Теми: Слов'янськвійнаРосія
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