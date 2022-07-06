Слов'янськ стане наступною ключовою битвою за Донбас – британська розвідка

Росія перекинула на ізюмський напрямок більшість частин Східної і Західної груп військ, що залишилися в наявності, і продовжує наступ на Слов'янськ.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише "Європейська правда".

Повідомляється, що за останній тиждень російські сили, ймовірно, просунулися ще на 5 км головною дорогою E40 від Ізюма, зіткнувшись із надзвичайно рішучим опором українців.

Російські сили зі Східної та Західної груп військ зараз, ймовірно, знаходяться приблизно за 16 км на північ від Слов'янська.

"З огляду на те, що місто також перебуває під загрозою з боку Центральної та Південної груп військ, існує реальна ймовірність того, що битва за Слов'янськ стане наступною ключовою битвою у боротьбі за Донбас", - йдеться у повідомленні.