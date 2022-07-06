Шестеро білорусів не повернулися з-під Лисичанська

Шестеро білорусів із полку імені Кастуся Калиновського не повернулися з-під Лисичанська, 26 червня група добровольців опинилася на шляху колони російських військ і дала бій.

Джерело: видання "Наша Ніва" і полк Калиновського у Telegram

Деталі: До останнього була надія, що хтось вижив. На сьогодні відомо, що частина бійців загинула, а частина потрапила в полон.

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Останнє повідомлення від хлопців було: "На нас йде танк. Працювали над цим"

Із завдання не повернулися Іван "Брест" Марчук і ще п'ятеро осіб. У полку повідомляють, що на даний момент їх розшукують.

Як розповідають очевидці подій, частина білорусів разом із "Брестом" прикривала відхід другої половини групи, "Брест" був важко поранений у ногу та голову. У цьому бою він знищив щонайменше один фашистський танк.

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Марчука впізнали на фото, опублікованому 30 червня російськими військовими. Однак "Наша Ніва" не повідомила цю інформацію, поки не було офіційного підтвердження, а доля інших зниклих безвісти бійців невідома.

5 липня в одному з російських телеграм-каналів було показано відео полоненого Яна Джурбейка на прізвисько "Тромблі" з села Лясного під Мінськом. На каналі стверджують, що він – не єдиний полонений.

У полку кажуть, що роблять усе можливе, щоб повернути своїх хлопців. Солдати отримали наказ у разі захоплення, щоб зберегти своє життя та здоров’я, "говорити те, що від них хоче почути ворог", додає видання

Сам полк повідомляє, що 26 червня батальйон "Волат" полку імені Кастуся Калиновського брав участь у стримуванні танкового прориву окупантів у районі Лисичанська. Спершу бійці змогли відкинути росіян, але за другою хвилею наступу почали відступати й зникли зі зв’язку.

Полк Калиновського підтвердив, що командир батальйону "Волат" із позивним "Брест" героїчно загинув. Ще кілька бійців зникли безвісти .Їх розшукують. Наразі відомо лише про полон Яна Джурбейка на прізвисько "Тромблі".

Полк наголошує, що білоруський боєць є військовослужбовцем-контрактником, а не найманцем, тому його офіційний статус – військовополонений.

"Наша Ніва" зазначає, що це – найбільші втрати білоруського підрозділу у війні проти російських загарбників. Всього в різних підрозділах з українського боку загинуло 7 білоруських добровольців.

Довідка: Іван "Брест" Марчук пішов захищати Україну ще у 2014 році. Згодом служив у французькому Іноземному легіоні. З початком повномасштабної війни Марчук став обличчям білоруської частини імені Кастуся Калиновського, яка спочатку була батальйоном, а згодом переросла в полк.