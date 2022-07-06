Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Шестеро білорусів не повернулися з-під Лисичанська

Олена РощінаСереда, 6 липня 2022, 08:28
Іван Марчук, позивний "Брест", фото з Тэлеграм-каналу belwarriors

Шестеро білорусів із полку імені Кастуся Калиновського не повернулися з-під Лисичанська, 26 червня група добровольців опинилася на шляху колони російських військ і дала бій. 

Джерело: видання "Наша Ніва" і полк Калиновського у Telegram

Деталі: До останнього була надія, що хтось вижив. На сьогодні відомо, що частина бійців загинула, а частина потрапила в полон.

Останнє повідомлення від хлопців було: "На нас йде танк. Працювали над цим" 

Із завдання не повернулися Іван "Брест" Марчук і ще п'ятеро осіб. У полку повідомляють, що на даний момент їх розшукують. 

Як розповідають очевидці подій, частина білорусів разом із "Брестом" прикривала відхід другої половини групи, "Брест" був важко поранений у ногу та голову. У цьому бою він знищив щонайменше один фашистський танк.

Марчука впізнали на фото, опублікованому 30 червня російськими військовими. Однак "Наша Ніва" не повідомила цю інформацію, поки не було офіційного підтвердження, а доля інших зниклих безвісти бійців невідома.

ВІДЕО ДНЯ

5 липня в одному з російських телеграм-каналів було показано відео полоненого Яна Джурбейка на прізвисько "Тромблі" з села Лясного під Мінськом. На каналі стверджують, що він – не єдиний полонений.

У полку кажуть, що роблять усе можливе, щоб повернути своїх хлопців. Солдати отримали наказ у разі захоплення, щоб зберегти своє життя та здоров’я, "говорити те, що від них хоче почути ворог", додає видання

Сам полк повідомляє, що 26 червня батальйон "Волат" полку імені Кастуся Калиновського брав участь у стримуванні танкового прориву окупантів у районі Лисичанська. Спершу бійці змогли відкинути росіян, але за другою хвилею наступу почали відступати й зникли зі зв’язку.  

Полк Калиновського підтвердив, що командир батальйону "Волат" із позивним "Брест" героїчно загинув. Ще кілька бійців зникли безвісти .Їх розшукують. Наразі відомо лише про полон Яна Джурбейка на прізвисько "Тромблі".

Полк наголошує, що білоруський боєць є військовослужбовцем-контрактником, а не найманцем, тому його офіційний статус – військовополонений.

"Наша Ніва" зазначає, що це – найбільші втрати білоруського підрозділу у війні проти російських загарбників. Всього в різних підрозділах з українського боку загинуло 7 білоруських добровольців. 

Довідка: Іван "Брест" Марчук пішов захищати Україну ще у 2014 році. Згодом служив у французькому Іноземному легіоні. З початком повномасштабної війни Марчук став обличчям білоруської частини імені Кастуся Калиновського, яка спочатку була батальйоном, а згодом переросла в полк.

УП, доповнено
Теми: війнаБілорусьЛисичанськЛуганська область
Головне сьогодні

Зеленський запевнив, що між ним і Генштабом немає непорозумінь

Генштаб скасував документ про дозволи на переміщення військовозобов’язаних – Залужний

ЗСУ спростували російський фейк про знищення реактивних систем HIMARS

Зеленський доручив скасувати дозволи на пересування військовозобов'язаних

Новинський відмовився від мандата нардепа

фото"Крига скресла": ПЦУ й УПЦ зустрілися, щоб подолати розділення 

Усі новини...
війна
Прем'єр Ірландії прибув з візитом в Україну
Російському танку "зірвало башню" після полум'яної зустрічі із ЗСУ
У заступника голови Харківської облради знайшли паспорт РФ, отриманий у Севастополі – ДБР
Останні новини
18:09
Росіяни вивозять з лікарень на окупованих територіях ліки та обладнання – Ляшко
18:02
аудіо"Тут - м'ясо. Я на все життя хворий": в окупантів на Херсонщині нервові зриви - СБУ
18:02
ЄС інвестує у будівництво гігантської ГЕС у Таджикистані: хоче знизити залежність від РФ
17:37
В Україні створили англомовний освітній курс про життя кримських татар
17:30
Парламентська асамблея ОБСЄ підтримала ідею позбавити повноважень делегацію Росії
17:21
Українські митці вимагають від президента підписати закони про захист книжкового ринку
17:20
Ринок нових авто у РФ продовжує падіння: продажі у червні обвалились на 80%
17:17
Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки, але не такі, як у НАТО – Шольц
17:15
В МЗС нагадали Лаврову, як він сам "злив" переговори із Францією і Німеччиною
17:10
Французька TotalEnergies виходить з проєкту розробки великого нафтового родовища у РФ
Усі новини...