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Росія зупинила транзит нафти з Казахстану до Європи

Середа, 6 липня 2022, 08:48

Російський суд закрив важливий термінал для експорту нафти з Казахстану до Європи.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс".

"Каспійський трубопровідний консорціум" (КТК) за рішенням Приморського районного суду Новоросійська призупинить діяльність морського терміналу на 30 діб.

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Причиною такого рішення стали порушення, нібито виявлені Роскомнаглядом під час оцінки технічного стану небезпечних виробничих об'єктів та дотримання екологічних вимог під час їх експлуатації.

КТК - основний експортний маршрут для казахстанської нафти, на неї припадає понад 80% від обсягів, що прокачуються трубопроводом. Потужність трубопроводу – 67 млн ​​тонн нафти на рік.

Казахстан має великі запаси нафти, але немає виходу до морів, окрім Каспійського. Нафта експортується з Казахстану через термінал у Новоросійську на Чорному морі.

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Як відомо, нещодавно між Росією та Казахстаном виникли розбіжності через війну в Україні. Зокрема, казахський президент Касим-Жомарт Токаєв заявив, що навряд чи визнає незалежність так званих "ДНР" та "ЛНР".

Нагадаємо, Україна закликала держави Каспійського регіону докласти максимальних зусиль, аби змусити РФ дотримуватися своїх міжнародно-правових зобов'язань і припинити ракетні удари з цього регіону.

Теми: РосіяКазахстанЄвропа
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