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Збройні сили України вже знищили 36,5 тисячі окупантів і 1600 танків

Ірина БалачукСереда, 6 липня 2022, 09:02
Фото Генштабу ЗСУ з Facebook

Росія у загарбницькій війні в Україні вже втратила 36 500 військових, 1600 танків та 3 789 бойових броньованих машин.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.07 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 36 500 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 600 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 789 (+17) од,
  • артилерійських систем – 812 (+6) од,
  • РСЗВ – 247 (+0) од,
  • засобів ППО – 107 (+2) од,
  • літаків – 217 (+0) од,
  • гелікоптерів – 187 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 664 (+4) од,
  • крилатих ракет – 153 (+9),
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 648 (+14) од,
  • спеціальної техніки – 65 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках.

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Теми: Росіявійна
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