У Росії зажадали від США компенсацію за Covid-19

Глава Держдуми Росії В'ячеслав Володін заявив, що США мають компенсувати збитки країнам, які постраждали від пандемії коронавірусу, оскільки американська влада нібито може бути причетна до поширення Covid-19.

Джерело: Володін у Telegram

Деталі: Спікер Держдуми опублікував цитату американського економіста Джеффрі Сакса, який припускав, що коронавірус могли створити в біолабораторії США.

Володін вважає, що США мають понести відповідальність за такі наслідки коронавірусу, як "мільйони хворих і загиблих, світова економічна криза, падіння рівня життя людей".

Пряма мова Володіна: "Усім державам, які постраждали від пандемії, США зобов'язані компенсувати завдані збитки".

Деталі: Крім цього, на думку Володіна, мають бути "зупинені та розсекречені усі військові біологічні розробки США".