Окупанти хочуть приєднати вітрові електростанції Херсонщини до Криму – ОВА

Окупанти Херсонської області заявили про намір приєднати вітрові електростанції до енергетики окупованого раніше Криму, а на Луганщині імітують відновлення інфраструтури.

Джерело: зведені дані обласних військових адміністрацій на ранок 6 липня

Дослівно Херсонська ОВА: "Російські військові та місцева новопризначена влада продовжують робити гучні заяви, зокрема, хочуть приєднати діючі вітрові електростанції у Херсонській області до Криму та продовжують активну підготовку до нового навчального року".

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Деталі: Крім того, Луганська ОВА повідомляє, що на нещодавно окупованих територіях триває утвердження "народної влади": у Сєвєродонецьку відкрито "прокуратуру", окупанти призначають зрадників України на керівні посади, імітують відновлення інфраструтури.