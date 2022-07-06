Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Угорщина не постачає зброю Україні, щоб Росія не обстрілювала угорців на Закарпатті – Сійярто

"Європейська правда"Середа, 6 липня 2022, 10:24
Угорщина не постачає зброю Україні, щоб Росія не обстрілювала угорців на Закарпатті – Сійярто
Петер Сійярто. Фото з Facebook

Угорщина відмовилася брати участь у поставках західної зброї Україні, щоб не наражати на небезпеку російських обстрілів угорців, які проживають на Закарпатті.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в інтерв'ю CNN, пише "Європейська правда".

"150 тисяч угорців мешкають у західній частині України. Очевидно, що у разі постачання нами зброї ці поставки будуть ціллю росіян для обстрілів. Ми не хочемо, щоб вони стріляли по регіонах проживання угорців. Ми маємо брати до уваги безпеку Угорщини та угорців", – сказав Сійярто.

Реклама:

Міністр заявив, що після цього рішення угорсько-українська частина кордону є найбезпечнішим варіантом перетину. "Тому Міжнародний Червоний хрест веде свою логістику з Угорщини", – сказав він.

Сійярто також заявив, що Угорщина зіткнулася з найбільшим гуманітарним навантаженням в історії країни.

"Ми прийняли 630 тисяч біженців з України. Ми добре дбаємо про них, пропонуємо роботу тим, хто залишається надовго, і освіта для дітей. Ми не очікуємо, що хтось скаже спасибі угорцям. Але чекаємо на одну річ: не провокувати нас, не звинувачувати нас, не говорити про нас погано тільки тому, що ми прийняли одне рішення: не брати участь у доставці озброєння. Чому? Тому ми є сусідніми країнами. Для нас головна мета – не бути залученими до цієї війни будь-яким чином", – сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Сійярто також сказав, що Угорщина у найближчі кілька років не зможе знайти заміну нафти та газу з Росії.

Теми: УгорщинаУкраїназброяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Угорщина
Орбан дорікнув Заходу щодо України: Українці помирають, а ми їх фінансуємо
Угорщина збирається продовжити заборону на ввезення зерна з України
Зеленський зустрівся з президенткою Угорщини: поговорили про Закарпаття
Останні новини
10:18
Чи є користь від 5-хвилинних тренувань – думки вчених розділилися
10:06
Заробітки в інтернеті та фейкові збори на ЗСУ: шахраї удосконалюють схеми виманювання грошей
10:05
На тлі "розколу" щодо стратегії в Газі Остін їде в Ізраїль – CNN
09:58
Росія знову не пустила представників МАГАТЕ на теплоелектростанцію біля ЗАЕС
09:57
У Росії надумали імпортувати з Ірану курячі яйця
09:54
Як родина Злочевського будує новий бізнес на нерухомості й рятує старий від кримінальних справ
09:51
Із Латвії мають видворити понад тисячу громадян Росії
09:44
"Енергоатом" підписав з Westinghouse угоду на купівлю реакторної установки для Хмельницької АЕС
09:39
ФСБ рапортує про затримання інформатора ЗСУ з Криму та українського "терориста"
09:05
Болгарія обмежить імпорт сільськогосподарської продукції
Усі новини...
Реклама: