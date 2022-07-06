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У Херсонській області відключили Youtube та Instagram – колаборант

Ірина БалачукСереда, 6 липня 2022, 10:57
Фото kevberon з сайту Pixabay

Відеосервіс Youtube та соціальну мережу Instagram відключили на території Херсонської області.

Джерело: колаборант, так званий прессекретар окупаційної військово-цивільної адміністрації Херсонської області Сергій Мороз у Telegram

Пряма мова Мороза: "У нас кілька днів тому відключили YouTube. Тож дивитися можна – тільки потрібно ВПН включати. А так, звісно, ​​ми тепер без YouTube, без Instagram. Ну нічого, обходимося якось, нормально".

Деталі: Як відомо, Instagram належить корпорації Meta, яка в Росії визнана екстремістською.

Передісторія:

  • Раніше Instagram та Facebook заблокували на Луганщині.

Теми: Херсонська областьсоцмережіокупація
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