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Російському танку "зірвало башню" після полум'яної зустрічі із ЗСУ

Валентина РоманенкоСереда, 6 липня 2022, 11:07
сриншот

Українські воїни оприлюднили "запальне" відео знищення російського танка на сході України.

Джерело: Facebook-сторінка ОТУ "Північ"

Дослівно: "Десь в степах Донбасу ворожий танк зустрівся із воїнами ЗСУ і від радості йому "зірвало башню". От така коротка казочка.

Доброго ранку, Україно! Вірте в своїх захисників. Підтримуйте їх. Перемога за нами!".

Деталі: Дата ефективного відпрацювання ЗСУ по ворожій техніці не розкривається.

Теми: війнаДонбас
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