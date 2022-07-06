Російському танку "зірвало башню" після полум'яної зустрічі із ЗСУ

Українські воїни оприлюднили "запальне" відео знищення російського танка на сході України.

Джерело: Facebook-сторінка ОТУ "Північ"

Дослівно: "Десь в степах Донбасу ворожий танк зустрівся із воїнами ЗСУ і від радості йому "зірвало башню". От така коротка казочка.

Доброго ранку, Україно! Вірте в своїх захисників. Підтримуйте їх. Перемога за нами!".

Деталі: Дата ефективного відпрацювання ЗСУ по ворожій техніці не розкривається.