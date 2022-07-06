Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Білорусі запустили флешмоб проти війни: "Під бомби нехай йдуть Лукавого сини"

Олена РощінаСереда, 6 липня 2022, 12:13

Спілка матерів у Білорусі ініціювала акцію проти війни: жінки кладуть іграшки на видноті, супроводжуючи їх своїми поглядами на війну.

Джерело: Союз матерей

Дослівно: "Матері Білорусі проти війни! Щоб показати це, вони кладуть іграшки своїх дітей там, де побачать люди, і пишуть, що вони думають про війну. (...)

Реклама:

У Білорусі триває жорстока боротьба з будь-якою незгодою. Тих, хто насмілюється хоч слово сказати проти влади, звільняють, б'ють і навіть можуть засудити до страти. Тому жінки, які зважилися на цю дивовижну акцію, є для нас прикладом".

Деталі: Фото з дитячими іграшками закликають до миру.

Одна з мам написала: "Війна вбиває і тих, хто залишився живим".

ВІДЕО ДНЯ

Інша жінка написала по-білоруськи: "Мой маленькі слонік, мой любы коцік, мой сынок. Твая матулька не дазволіць адабраць тваё жыццё. Мы супраць вайны! Пад бомбы хай ідуць Лукаваго сыны!!".

Серед послань: "Ні війні" та "Перестаньте вбивати дітей". 

 
 
 
 
 
 
 

Матері Білорусі закликають людей долучатися до акції по всій країні та показати, що білоруси проти того, щоб вмирали діти. 

Щоб діяти максимально безпечно, учасникам рекомендують:

  • Поруч із іграшками залишати написи, роздруковані на принтері
  • Залишати іграшки або там, де в цей момент нікого немає, або в під'їздах
  • Видаляти фотографії відразу після пересилання Спілці матерів.

Теми: БілорусьвійнаакціїЛукашенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Білорусь
До Білорусі з Росії прибув ешелон із ракетними комплексами "Іскандер-М"
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Через удар блискавки на кордоні України з Білоруссю здетонували міни
Останні новини
10:18
Чи є користь від 5-хвилинних тренувань – думки вчених розділилися
10:06
Заробітки в інтернеті та фейкові збори на ЗСУ: шахраї удосконалюють схеми виманювання грошей
10:05
На тлі "розколу" щодо стратегії в Газі Остін їде в Ізраїль – CNN
09:58
Росія знову не пустила представників МАГАТЕ на теплоелектростанцію біля ЗАЕС
09:57
У Росії надумали імпортувати з Ірану курячі яйця
09:54
Як родина Злочевського будує новий бізнес на нерухомості й рятує старий від кримінальних справ
09:51
Із Латвії мають видворити понад тисячу громадян Росії
09:44
"Енергоатом" підписав з Westinghouse угоду на купівлю реакторної установки для Хмельницької АЕС
09:39
ФСБ рапортує про затримання інформатора ЗСУ з Криму та українського "терориста"
09:05
Болгарія обмежить імпорт сільськогосподарської продукції
Усі новини...
Реклама: