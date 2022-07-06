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У Білорусі запустили флешмоб проти війни: "Під бомби нехай йдуть Лукавого сини"

Олена РощінаСереда, 6 липня 2022, 12:13

Спілка матерів у Білорусі ініціювала акцію проти війни: жінки кладуть іграшки на видноті, супроводжуючи їх своїми поглядами на війну.

Джерело: Союз матерей

Дослівно: "Матері Білорусі проти війни! Щоб показати це, вони кладуть іграшки своїх дітей там, де побачать люди, і пишуть, що вони думають про війну. (...)

У Білорусі триває жорстока боротьба з будь-якою незгодою. Тих, хто насмілюється хоч слово сказати проти влади, звільняють, б'ють і навіть можуть засудити до страти. Тому жінки, які зважилися на цю дивовижну акцію, є для нас прикладом".

Деталі: Фото з дитячими іграшками закликають до миру.

Одна з мам написала: "Війна вбиває і тих, хто залишився живим".

Інша жінка написала по-білоруськи: "Мой маленькі слонік, мой любы коцік, мой сынок. Твая матулька не дазволіць адабраць тваё жыццё. Мы супраць вайны! Пад бомбы хай ідуць Лукаваго сыны!!".

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Серед послань: "Ні війні" та "Перестаньте вбивати дітей". 

 
 
 
 
 
 
 

Матері Білорусі закликають людей долучатися до акції по всій країні та показати, що білоруси проти того, щоб вмирали діти. 

Щоб діяти максимально безпечно, учасникам рекомендують:

  • Поруч із іграшками залишати написи, роздруковані на принтері
  • Залишати іграшки або там, де в цей момент нікого немає, або в під'їздах
  • Видаляти фотографії відразу після пересилання Спілці матерів.

Теми: БілорусьвійнаакціїЛукашенко
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