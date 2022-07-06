"Крига скресла": ПЦУ й УПЦ зустрілися, щоб подолати розділення 

Представники духовенства Православної Церкви України та Української Православної Церкви 5 липня провели зустріч на території Софії Київської.

Джерело: міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко

Пряма мова: "Крига зрушила! Сьогодні, коли війна ставить перед нами нові виклики, все зайве залишається позаду.

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Вчора, у день пам'яті Блаженнішого митрополита Володимира, на території Софії Київської відбулася історична зустріч духовенства Православної Церкви України та Української Православної Церкви

Долати розділення, служити народу України та будувати наш спільний дім – наші спільні цілі. Я вірю, що ця зустріч – це початок нового, мудрого, сильного шляху наших Церков заради вільного й мирного майбутнього України".

Деталі: Ткаченко не повідомив про результати зустрічі.

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Він зазначив, що Міністерство культури та інформаційної політики України і Державна служба України з етнополітики та свободи совісті будуть всіляко сприяти церковній єдності.