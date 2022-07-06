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Росіяни вдарили ракетами по Торецьку: люди під завалами

Ірина БалачукСереда, 6 липня 2022, 13:19
ФОТО З TELEGRAM КИРИЛЕНКА 

Російські війська завдали ракетних ударів по місту Торецьк Донецької області, під завалами перебуває троє людей.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Під російським вогнем – Торецьк. Ракети влучили у два будинки приватного сектора. Точно відомо про одного пораненого. Також, за попередньою інформацією, три людини перебувають під завалами ­– триває рятувальна операція".

Деталі: За словами голови ОВА, ще одна ракета влучила поряд із соціальним об'єктом, але не розірвалася. 

 
Фото з Telegram Кириленка 

Кириленко закликав мешканців евакуюватися, щоб мати змогу врятувати життя.

Теми: Донецька областьвійна
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