Росіяни вдарили ракетами по Торецьку: люди під завалами
Російські війська завдали ракетних ударів по місту Торецьк Донецької області, під завалами перебуває троє людей.
Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram
Пряма мова Кириленка: "Під російським вогнем – Торецьк. Ракети влучили у два будинки приватного сектора. Точно відомо про одного пораненого. Також, за попередньою інформацією, три людини перебувають під завалами – триває рятувальна операція".
Російські війська завдали ракетних ударів по місту Торецьк Донецької області, під завалами перебуває троє людей. Відео з Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка pic.twitter.com/gsj8owLZau— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 6, 2022
Деталі: За словами голови ОВА, ще одна ракета влучила поряд із соціальним об'єктом, але не розірвалася.
Кириленко закликав мешканців евакуюватися, щоб мати змогу врятувати життя.