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У Києві працівник оборонного заводу агітував за "рускій мір", ще один шпигун постане перед судом

Валентина РоманенкоСереда, 6 липня 2022, 13:29
У Києві працівник оборонного заводу агітував за рускій мір, ще один шпигун постане перед судом
фото сбу

Служба безпеки України звітує, що з початку повномасштабної агресії РФ розслідує більше 1 тиссячі кримінальних проваджень щодо вчинення державної зради та колабораційної діяльності.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко, Київська міська прокуратура

Деталі: Зокрема у Києві спецслужба завершила досудове розслідування щодо російського агента, який збирав розвіддані щодо оборони столиці та дислокації військових підрозділів. Зловмисник був затриманий під час спроби передачі агресору секретної інформації.

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Кіберфахівці та слідчі СБУ встановили, що зрадник був завербований представником спецслужб РФ для проведення підривної діяльності.

Також чоловік публічно закликав приєднуватись до лав окупаційних угруповань і виправдовував їхні злочини.

Наразі обвинувальний акт щодо підозрюваного скеровано до суду. Йому загрожує покарання у вигляді 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

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Ще одного ворожого поплічника контррозвідка СБУ викрила на приладобудівному підприємстві Києва (за даними прокуратури, належить  до оборонної сфери –ред.). Зловмисник поширював серед працівників заводу гасла на підтримку окупантів, виправдовував повномасштабне вторгнення в Україну.

Наразі агітатора звільнено з підприємства. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, на Київщині затримали зрадницю, яка "здавала" під час окупації загарбникам адреси помешкань учасників АТО та бійців Терборони в селищі Ворзель. Також вона спільно з агресорами розграбовувала помешкання місцевих жителів.

Теми: СБУ
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