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У Києві працівник оборонного заводу агітував за "рускій мір", ще один шпигун постане перед судом

Валентина РоманенкоСереда, 6 липня 2022, 13:29
фото сбу

Служба безпеки України звітує, що з початку повномасштабної агресії РФ розслідує більше 1 тиссячі кримінальних проваджень щодо вчинення державної зради та колабораційної діяльності.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко, Київська міська прокуратура

Деталі: Зокрема у Києві спецслужба завершила досудове розслідування щодо російського агента, який збирав розвіддані щодо оборони столиці та дислокації військових підрозділів. Зловмисник був затриманий під час спроби передачі агресору секретної інформації.

Кіберфахівці та слідчі СБУ встановили, що зрадник був завербований представником спецслужб РФ для проведення підривної діяльності.

Також чоловік публічно закликав приєднуватись до лав окупаційних угруповань і виправдовував їхні злочини.

Наразі обвинувальний акт щодо підозрюваного скеровано до суду. Йому загрожує покарання у вигляді 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Ще одного ворожого поплічника контррозвідка СБУ викрила на приладобудівному підприємстві Києва (за даними прокуратури, належить  до оборонної сфери –ред.). Зловмисник поширював серед працівників заводу гасла на підтримку окупантів, виправдовував повномасштабне вторгнення в Україну.

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Наразі агітатора звільнено з підприємства. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, на Київщині затримали зрадницю, яка "здавала" під час окупації загарбникам адреси помешкань учасників АТО та бійців Терборони в селищі Ворзель. Також вона спільно з агресорами розграбовувала помешкання місцевих жителів.

Теми: СБУ
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