СБУ запідозрила в колаборації власника найстарішого конезаводу України
Служба безпеки України підозрює в колаборантстві Сергія Гладкова - власника Деркульського кінного заводу, розташованого на Луганщині.
Джерело: пресслужба СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах
Дослівно спецслужба: "СБУ викрила на співпраці з ворогом керівника одного з найбільших державних агрохолдингів на сході України. Колаборант передав терористичній організації "ЛНР" майновий комплекс і продукцію держпідприємства на тимчасово окупованій території Старобільського району.
Серед викраденого майна – оптові партії врожаю зернових і старовинні будівлі, внесені до Єдиного реєстру культурної спадщини нашої держави.
За сприяння агресору окупаційна адміністрація обіцяла зловмиснику "збереження посади" очільника захопленого агрохолдингу".
Деталі: Силовики не називають ім'я підозрюваного, але за даними джерела УП, та як свідчить фото, оприлюднене спецслужбовцями, йдеться про власника найстарішого кінного заводу України в селі Новодеркул Сергія Гладкова.
Повідомляється, що підприємцю повідомлено про підозру в колаборації з ворогом.
"Тривають комплексні заходи для його затримання і притягнення до відповідальності", - зазначають в СБУ.
Нагадаємо: Практично вся території Луганської області контролюється зараз російськими окупантами.
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