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СБУ запідозрила в колаборації власника найстарішого конезаводу України

Валентина РоманенкоСереда, 6 липня 2022, 13:42
Сергій Гладков. фото СБУ

Служба безпеки України підозрює в колаборантстві Сергія Гладкова - власника Деркульського кінного заводу, розташованого на Луганщині.

Джерело: пресслужба СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно спецслужба: "СБУ викрила на співпраці з ворогом керівника одного з найбільших державних агрохолдингів на сході України. Колаборант передав терористичній організації "ЛНР" майновий комплекс і продукцію держпідприємства на тимчасово окупованій території Старобільського району.

Серед викраденого майна – оптові партії врожаю зернових і старовинні будівлі, внесені до Єдиного реєстру культурної спадщини нашої держави.

За сприяння агресору окупаційна адміністрація обіцяла зловмиснику "збереження посади" очільника захопленого агрохолдингу".

Деталі: Силовики не називають ім'я підозрюваного, але за даними джерела УП, та як свідчить фото, оприлюднене спецслужбовцями, йдеться про власника найстарішого кінного заводу України в селі Новодеркул Сергія Гладкова.

Повідомляється, що підприємцю повідомлено про підозру в колаборації з ворогом.

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"Тривають комплексні заходи для його затримання і притягнення до відповідальності", - зазначають в СБУ.

Нагадаємо: Практично вся території Луганської області контролюється зараз російськими окупантами.

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Теми: колабораціяЛуганська областьСБУ
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