Глава комітету в Бундестазі вважає антиросійські санкції аморальними і хоче запуску "Північного потоку-2"

Німецькі "Ліві" у Бундестазі наполягають на припиненні санкцій проти Росії та початку переговорів щодо введення в дію газопроводу "Північний потік-2", щоб убезпечити постачання газу до Німеччини.

Про це заявив економічний експерт парламентської групи "Лівих", глава комітету із захисту клімату та енергетики Клаус Ернст виданню Rheinische Post, повідомляє "Європейська правда".

Ернст заявив, що на тлі енергетичної кризи федеральний уряд має зробити все можливе, щоб забезпечити енергопостачання до країни.

Реклама:

"Для цього, незважаючи на війну, що порушує міжнародне право, треба говорити з Росією. У разі необхідності ввести в експлуатацію "Північний потік-2" на обмежений період часу, якщо постачання газу не може бути гарантовано іншим чином", - заявив політик.

Ернст сказав, що перебої з постачанням газу можуть завдати непоправної шкоди промисловому кістяку Німеччини, тому важливо не допустити нормування газу для промисловості.

Політик заявив, що уряд повинен забезпечити стримування цін на енергоносії за рахунок збільшення постачання, у тому числі з Росії, і назвав санкції неефективними.

ВІДЕО ДНЯ

"Санкції енергетичної політики не працюють. Вони мають хоча б уповільнити російські сили. Війна продовжується невпинно. Навпаки: енергетичні санкції вигідні Росії. Вони означають, що хоча продається менше, виручка від цих продажів загалом вища… Росія продовжує добре заробляти на своїй сировині, а наші громадяни і наша економіка страждають від абсолютно хибної санкційної політики. На цьому тлі зберігати санкції в такий спосіб аморально", - заявив Ернст.

Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини вивчає плани експропріації частини "Північного потоку-2", розташованого на німецькій території, та її підключення до плавучого СПГ-терміналу.

З огляду на різке зменшення обсягів постачання газу з Росії, федеральний уряд Німеччини оголосив рівень тривоги в так званому плані на випадок надзвичайної ситуації з газом.

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек визнав, що Німеччину можуть чекати обмеження роботи промисловості через дефіцит газу, якщо обсяги постачання з Росії залишаться настільки ж низькими.

Читайте також: Російське "газове салямі": як Путін використовує енергетику в новій війні проти ЄС