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Лавров звинуватив Францію в порушенні дипломатичної етики через розмову Макрона і Путіна

"Європейська правда"Середа, 6 липня 2022, 14:37

Глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що оприлюднення змісту розмови між лідером Франції Еммануелем Макроном і президентом Росії Владіміром Путіним, яка відбулась за чотири дні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, є порушенням "дипломатичної етики".

Про це Лавров сказав у середу на пресконференції зі своїм в'єтнамським колегою, повідомляє "Європейська правда".

Розмова була оприлюднена минулого тижня в документальному фільмі "Президент, Європа і війна", вона проливає світло на підхід Макрона до переговорів з Росією. 

Виступаючи в середу, Лавров сказав, що "дипломатична етика" не передбачає одностороннього витоку таких записів.

"Ми в принципі ведемо переговори таким чином, щоб нам ніколи не було соромно. Ми завжди говоримо те, що думаємо, і готові за ці свої слова відповідати та пояснювати нашу позицію", - цитує Лаврова російське державне агентство ТАСС.

Після виходу документального фільму офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова заявила на вихідних, що Париж порушив конфіденційність переговорів з Москвою.

Захарова обурилася, що під час конфіденційної розмови між лідерами Росії та Франції була присутня знімальна група.

ВІДЕО ДНЯ

Телефонний дзвінок між Макроном і Путіним відбувся 20 лютого. Публічно повідомлялося, що президенти РФ і Франції домовилися спробувати домогтися припинення вогню на сході України.

За даними France 2, розмову ініціював Макрон, який попросив Путіна "дати свою оцінку ситуації і, можливо, прямо сказати, які його наміри". Французькі ЗМІ розповіли деталі цього дзвінка.

Теми: ЛавровФранціяПутінМакрон
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