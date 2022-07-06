Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Херсоні в районі вокзалу стався вибух – ЗМІ

Олена РощінаСереда, 6 липня 2022, 15:00
Дим у Херсоні, фото - Суспільне

У Херсоні пролунав вибух, після чого поблизу залізничного вокзалу здіймається дим.

Джерело: Суспільне Херсон і "Мост"

Деталі: У Херсоні видно дим. Очевидці кажуть, в районі залізничного вокзалу. 

До того в місті пролунав вибух, повідомляють кореспонденти "Суспільного".

Про велику пожежу повідомляють херсонці в пабліках та соцмережах, пише видання "Мост". За словами місцевих жителів, пожежа виникла на одному з підприємств, розташованих неподалік гуртової бази на вулиці Некрасова.

 

Стовп густого чорного диму видно з кількох місць у Херсоні. Містяни повідомляють, що в це місце не летіли ракети чи снаряди, що не було обстрілів. Хоча люди чули вибух.

 

Повідомляється, що нібито горить склад з великою кількістю виробів з пластику. Біля місці події люди бачили чимало російських військових.

ВІДЕО ДНЯ

УП, доповнено
Теми: Херсонвибухвійна
Головне сьогодні

Міністрам не вдалося вмовити Джонсона піти у відставку

Західна зброя нарешті потужно запрацювала на фронті – Зеленський

Захоплення Лисичанська стало важливим успіхом для РФ, але ситуація може скоро змінитися – західна розвідка

Духовенство УПЦ і ПЦУ узгодило "декларацію порозуміння"

ЗСУ відбили наступи ворога на Бахмутському напрямку - зведення Генштабу

Зеленський запевнив, що між ним і Генштабом немає непорозумінь

Усі новини...
Херсон
У ЗСУ спростували інформацію The Economist, що українські військові впритул біля Херсона
ЗСУ підійшли впритул до Херсона, але зброї ще не достатньо – Economist
Росіяни наростили інтенсивність обстрілів Донеччини, на Херсонщині горять поля – ОВА
Останні новини
06:09
Данілов: Росія тепер має сили атакувати тільки на одному напрямку фронту
05:18
Байден анулює статус Афганістану як основного союзника США поза НАТО
04:58
Херсонщина: В окупованому Скадовську прогриміли вибухи, є загиблі
04:16
ISW: Міноборони РФ вперше за 133 дні змовчало про "здобутки"
03:40
ЗСУ відбили наступ ворожої ДРГ на Херсонщині
02:42
Китай активізує операції з впливу на американських чиновників - розвідка США
02:00
ОК "Південь": Росія збільшила свою присутність в Чорному морі
00:50
Доба на Сумщині: Росіяни гатили з мінометів і "Градів"
00:31
Джонсон звільнив свого соратника й ексконкурента за лідерство в Консервативній партії
23:52
"Загострення путлєра": РФ хоче обговорити "неонацизм" на Радбезі ООН – Кислиця
Усі новини...