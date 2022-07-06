У Херсоні в районі вокзалу стався вибух – ЗМІ

У Херсоні пролунав вибух, після чого поблизу залізничного вокзалу здіймається дим.

Джерело: Суспільне Херсон і "Мост"

Деталі: У Херсоні видно дим. Очевидці кажуть, в районі залізничного вокзалу.

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До того в місті пролунав вибух, повідомляють кореспонденти "Суспільного".

Про велику пожежу повідомляють херсонці в пабліках та соцмережах, пише видання "Мост". За словами місцевих жителів, пожежа виникла на одному з підприємств, розташованих неподалік гуртової бази на вулиці Некрасова.

Стовп густого чорного диму видно з кількох місць у Херсоні. Містяни повідомляють, що в це місце не летіли ракети чи снаряди, що не було обстрілів. Хоча люди чули вибух.

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Повідомляється, що нібито горить склад з великою кількістю виробів з пластику. Біля місці події люди бачили чимало російських військових.