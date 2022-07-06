На Чернігівщині відновили 19 мостів – Чаус

Зруйнований міст на Чернігівщині. Фото з Facebook Чауса

У Чернігівській області за тимчасовою схемою відновили 19 із понад 20 мостів, зруйнованих російськими окупантами.

Джерело: голова Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ 6 липня

Пряма мова Чауса: "Наразі понад 20 мостів в області зруйновано, відновлено 19, але за тимчасовою схемою. На постійній основі мости будуть відновлюватись, вже ведуться роботи відповідні".

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Деталі: Він висловив сподівання, що певну кількість мостів замість тимчасових вдасться відновити до зими.

За словами Чауса, сполучення між Києвом і Черніговом відновлено. Також налагоджується сполучення між селами, пришвидшилась логістика.

Голова ОВА зазначив, що наразі в області діють певні обмеження для пересування великогабаритного транспорту, але для легкових автомобілів обмежень та перепон немає ніяких.

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Чаус також додав, що "Укрзалізниця" відновила три залізничні сполучення.