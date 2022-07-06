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ЄС розробляє юридичну основу конфіскації активів РФ на користь України

"Європейська правда"Середа, 6 липня 2022, 16:29

Європейський Союз розробляє законодавство, яке б дозволило конфіскувати підсанкційні російські активи та використовувати їх для повоєнної відбудови України.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це в середу на брифінгу в Страсбурзі заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Розгляд цього питання (конфіскації активів РФ) пов’язаний зі справедливістю. І ми працюємо над юридичною основою, щоб уможливити використання активів Росії та частково олігархів для відбудови України", – сказала фон дер Ляєн.

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Вона додала, що конференція в швейцарському Лугано, яка завершилася у вівторок, була дуже успішна, оскільки там були запропоновані різні підходи до повоєнної відбудови України.

Розробку законодавства для законної конфіскації активів РФ у Євросоюзі підтвердила й президентка Європейського парламенту Роберта Метсола.

"Жоден варіант не можна виключати. Усі можливі шляхи й джерела (для відбудови України) потрібно розглянути", – зазначила Метсола і додала, що Європарламент зосередиться зокрема на недопущенні обходу наявних санкцій проти РФ.

Напередодні стало відомо, що глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс підтримує ідею конфіскації заморожених російських активів та їхньої передачі жертвам війни Росії в Україні.

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Нагадаємо, у Канаді набули чинності поправки до закону про спеціальні економічні заходи, який передбачає можливість конфіскації активів, що потрапили під санкції через війну Росії, та їхнє використання на підтримку України.

Читайте більше: Канадський прецедент: як конфісковані російські активи будуть передані Україні.

Теми: ЄСРосіяУкраїна
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