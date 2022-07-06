Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки, але не такі, як у НАТО – Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що федеральний уряд поки не може конкретизувати гарантії безпеки, які готовий надати Україні, й вони повинні обговорюватися із союзниками в Північноатлантичному Альянсі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sueddeutsche.

Відповідаючи на запитання депутатів Бундестагу в середу, Шольц заявив, що Німеччина дотримується наданої раніше обіцянки долучитися до гарантій безпеки України, але про автоматичну військову допомогу в разі нападу не йдеться.

Він додав, що конкретні гарантії наразі обговорюються з країнами-партнерами й Україною, але, за словами німецького канцлера, очевидно, що вони не можуть бути "такими, які відповідають статті 5 Вашингтонського договору".

Шольц лише додав, що гарантії безпеки України мають бути "пристосовані до конкретної ситуації" і, приміром, передбачати "високоефективні санкції" проти Росії.

Нагадаємо, про гарантії безпеки для України вперше заговорили ще наприкінці березня за результатами українсько-російських мирних переговорів у Стамбулі.

Тоді Київ був готовий відмовитися від планів вступу до НАТО. А замість цього пропонувалася модель, за якою низка держав світу (не лише західні країни, але і РФ та Китай) дають Україні гарантії безпеки. При цьому без дозволу цих гарантів безпеки Україна навіть не могла проводити військові навчання

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1 липня Група з питань міжнародних безпекових гарантій для України провела своє перше засідання. За його результатами співголови робочої групи - керівник Офісу президента Андрій Єрмак та колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен - провели пресконференцію. Також ЄвроПравді вдалося окремо поспілкуватися з Расмуссеном, щоб зрозуміти його бачення оптимальної безпекової моделі для України.

Більше читайте у статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка: Гарантії безпеки дорогою до НАТО: що у Зеленського хочуть запропонувати Заходу.