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Німецька опозиція вимагає від уряду якнайшвидше передати Україні 200 БТР Fuchs – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 6 липня 2022, 18:24

Найбільший опозиційний блок німецького Бундестагу – ХДС/ХСС – планує ініціювати резолюцію з вимогою до федерального уряду передати в якнайшвидший термін 200 бронетранспортерів Fuchs.

Як передає "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel з посиланням на джерела.

У резолюції зазначається, що війна в Україні перебуває в "критичній фазі", й передова військова техніка в Україні може призвести до "серйозних стратегічних наслідків".

ХДС/ХСС також посилається на рішення "світлофорної" коаліції від квітня цього року, в якій вона зобов’язалася постачати Україні важку зброю.

"Для української армії йдеться про швидке постачання надійної техніки, яка може бути негайно використана на передовій. Така техніка є в запасах Бундесверу і має бути знята з використання Бундесверу – бронетранспортери Fuchs", – йдеться в проєкті резолюції.

Водночас генеральний інспектор Бундесверу Ебергард Зорн заявив, що таке рішення буде непросто втілити у життя. Хоча німецька армія і має 825 БТР Fuchs, вони всі мають різні модифікації – від радарних носіїв до медичних автомобілів.

"Нам потрібні ці транспортні засоби. Я наразі не бачу можливості передати їх усі або частину", – заявив Зорн у вівторок.

Нагадаємо, уряд Німеччини раніше опублікував перелік зброї, що готується до передачі Україні – у ньому, зокрема, є 30 самохідних артилерійських установок Gepard, комплекси протиповітряної оборони IRIS-T SLM і бронетранспортери М113.

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Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив зобов'язання Берліна постачати Україні сучасне озброєння. Але в уряді зазначали, що з організаційних причин і проблем безпеки говорити про графіки поставки зброї Україні складно.

Теми: НімеччинаУкраїназброяопозиція
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